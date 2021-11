Messi by se po konci kariéry chtěl vrátit do Barcelony. ‚Rád bych se stal technickým ředitelem,‘ řekl

Hvězdný fotbalista Lionel Messi potvrdil touhu vrátit se po konci kariéry do Barcelony, odkud před touto sezonou odešel do Paris St. Germain. Čtyřiatřicetiletý argentinský útočník v rozhovoru pro španělský deník Sport prozradil, že by jednou chtěl být technickým ředitelem. Neví ale, jestli se tak stane v katalánském klubu. Barcelona 14:24 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězdný fotbalista Lionel Messi potvrdil touhu vrátit se po konci kariéry do Barcelony | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

„Vždycky jsem tvrdil, že bych se rád vrátil a Barceloně pomohl jakýmkoli způsobem. Chci být užitečný a pomoci klubu, aby se mu dařilo. Rád bych se stal technickým ředitelem, ale nevím, jestli to bude v Barceloně. Chtěl bych klubu pomoci, protože ho miluju. Byl bych rád, kdyby se mu i nadále dařilo, pokračoval v růstu a pořád byl jedním z nejlepších na světě,“ řekl Messi.

Po konci kariéry se s rodinou do Barcelony vrátí. „Je téměř jisté, že tam znovu budeme žít. Přesně to má žena chce a chci to i já. Nevím, kdy v PSG skončím, ale přestěhujeme se zpátky do Barcelony,“ uvedl rodák z Rosaria.

Messi v Barceloně před aktuálním ročníkem neprodloužil plánovaný kontrakt, protože si ho katalánský klub nemohl dovolit kvůli pravidlům finančního fair play španělské ligy. Kapitán argentinské reprezentace, považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů historie, strávil v Barceloně do té doby celou dosavadní kariéru.

Odehrál za ni 778 soutěžních zápasů a se 672 brankami je suverénně nejlepším střelcem v klubové historii. Messi mimo jiné s „Barcou“ vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu.

„Blaugrana“ se bez Messiho nedaří. V La Lize jsou až devátí. Kvůli neuspokojivým výsledkům skončil na trenérské lavičce minulý týden Ronald Koeman. Po polovině odehraných zápasů ve skupině Ligy mistrů jim patří třetí místo.

Naopak PSG je v Ligue 1 i ve své skupině Ligy mistrů první. Právě triumf v nejprestižnější evropské pohárové soutěži je Messiho hlavní ambicí s Pařížany. „Byl to jeden z důvodů mého příchodu do PSG. Má skvělý kádr,“ prohlásil Messi.

V útoku vedle bývalého spoluhráče z Barcelony Neymara nastupuje i s Kylianem Mbappém. „S Kylianem to ze začátku bylo zvláštní, protože jsme nevěděli, jestli zůstane. Zabýval se svými věcmi. Naštěstí ale zůstal a poznáváme se víc a víc jak na hřišti, tak mimo něj. Vycházíme spolu úžasně. V kabině panuje zdravá atmosféra,“ konstatoval držitel rekordních šesti Zlatých míčů.