Messi získal už poosmé cenu pro nejlepšího fotbalistu roku. Vylepšil tak svůj vlastní rekord

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal Argentinec Lionel Messi. Útočník Interu Miami obhájil loňský triumf a navázal na říjnové vítězství v jiné anketě Zlatý míč časopisu France Football. Londýn 22:49 15. ledna 2024

Kapitán argentinských mistrů světa stejně jako ve Zlatém míči předčil Nora Erlinga Haalanda z Manchesteru City a Francouze Kyliana Mbappého z Paris St. Germain. Ani jeden z finalistů nebyl na galavečeru v Londýně osobně přítomen.

Šestatřicetiletý Messi anketu FIFA, která nese název The Best od roku 2016, vyhrál celkově už poosmé a vylepšil vlastní rekordní bilanci. Uspěl také v letech 2009 až 2012, 2015, 2019 a 2022. V období 2010 až 2015 byla anketa FIFA sloučena se Zlatým míčem. Letos federace zohlednila výkony od 19. prosince 2022, tedy po skončení světového šampionátu v Kataru, do loňského 20. srpna.

Oceněni byli také dva Španělé

Nejlepším trenérem byl zvolen Pep Guardiola. Španělský kouč loni s fotbalisty Manchesteru City vyhrál Ligu mistrů, anglickou ligu a Anglický pohár. Fotbalistkou roku se stala španělská mistryně světa Aitana Bonmatíová z Barcelony, která v říjnu získala rovněž Zlatý míč.

Guardiola, jenž ve čtvrtek oslaví 53. narozeniny, předčil italské trenéry Simoneho Inzaghiho a Luciana Spallettiho. Inzaghi s Interem Milán podlehl ve finále Ligy mistrů Manchesteru City 0:1. Spalletti, současný kouč italské reprezentace, dovedl Neapol k prvnímu ligovému titulu po 33 letech. Zástupce Manchesteru City kraloval také v kategorii brankářů - oceněn byl Brazilec Ederson.

Mezi trenérkami stejně jako loni uspěla Nizozemka Sarina Wiegmanová, jež s anglickými reprezentantkami získala stříbro na mistrovství světa. Vítězství v kategorii nejlepší brankářka roku obhájila Angličanka Mary Earpsová z Manchesteru United.

Puskásovu cenu za nejhezčí gól roku si odnesl Brazilec Guilherme Madruga z Botafoga za „nůžky“ zpoza šestnáctky v zápase s Novorizontinem ve druhé brazilské lize.

🚨🚨| OFFICIAL: This goal from Guilherme Madruga has won the Puskas award for 2023!



pic.twitter.com/PwRlZCSuVv — CentreGoals. (@centregoals) January 15, 2024

Cenu fair play si vysloužila brazilská reprezentace za solidární oblečení černých dresů na podporu útočníka Viníciuse Júniora z Realu Madrid, který ve španělské lize opakovaně čelil rasistickým urážkám.

Messi figuruje i v sestavě roku

Jedenáctku roku tvoří brankář Thibaut Courtois, obránci John Stones, Kyle Walker a Rúben Dias, záložníci Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne a útočníci Haaland, Mbappé a Messi s Viníciusem Júniorem.

Na galavečeru byly rovněž uctěny nedávno zesnulé fotbalové legendy Bobby Charlton, Mario Zagallo a Franz Beckenbauer.