Metro i vodní taxíky. V Kataru řeší dopravu při světovém fotbalovém šampionátu už nyní

Má to být úžasný šampionát, který poslouží jako reklama na Katar a celý Blízký východ. Pět let před mistrovstvím světa ve fotbale se proto v hlavním městě Dauhá a jeho okolí mocně staví, jeřábů je tady možná stejně jako minaretů. Týká se to i dopravních staveb. Dauhá 16:33 11. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šampionát, na kterém bude zahájeno fotbalové MS v roce 2022 | Foto: Jan Tauber | Zdroj: FAČR

Taxíky fungují v Dauhá celkem spolehlivě, účty dávají bez problémů a jsou i poměrně levné, za středně dlouhou cestu dáte do 20 riálů, tedy 120 korun. Jen se vám může stát, že narazíte na řidiče, který je v Kataru chviličku, trasy ještě pořádně nezná a s navigací neumí.

Problém pak může nastat ještě ve špičce, kdy vám zácpy čas strávený na sedačce zdvojnásobí. Za současné situace by tu fotbalové mistrovství světa s odhadovaným počtem více než milionu fanoušků způsobilo jeden velký dopravní kolaps. A to přitom ještě vláda počet aut pozoruhodným způsobem redukuje.

„Tady v Kataru si musíte hned po dvou týdnech vyměnit svůj starý řidičák za katarský. Jenom některé profese můžou dostat katarský řidičský průkaz,“ vysvětluje reklamní expert Martin Jaroš žijící v Kataru.

„Když jste manažerem v nějaké firmě, tak ten řidičák dostanete. Když máte nějakou pomocnou profesi, tak ne,“ doplňuje Jaroš.

On sám jakožto manažer v Kataru řídit smí, je takových profesí na šoférském indexu kolem tří set.

Paní Sama z organizačního výboru slibuje zlepšení dopravní situace otevřením metra se třemi linkami. Pět stadionů má být přímo na jeho trase, na zbylé budou muset fanoušci autobusy nebo další novinkou - tramvajemi. Otázkou je, nakolik si hromadnou dopravu oblíbí obyvatelé Dauhá.

„Je to velký experiment. Ono jde hlavně o to, že když je léto, tak nemůže ujít ani těch 200 metrů k zastávce metra. Je problém, jak sek tomu metru dostat. Je těžký chodit pěšky, když je 55 stupňů a strašná vlhkost, to se bojím, že bude lidi trochu odrazovat. Cizinci, kteří počítají každou korunu, tak si myslím, že na to metro půjdou rádi,“ má jasno Jaroš.

Snad v listopadu a prosinci 2022 při fotbalovém MS v přece jen přijatelnějších teplotách lidé žijící v Kataru metro využijí. Pořadatelé šampionátu pak mají připravený ještě jeden nezvyklý trumf, jak ulevit silniční dopravě v Dauhá.

„Vodní taxíky! Už jsme to zkoušeli a bude to spíš na bázi hop on-hop off, tedy s několika zastávkami kolem celého zálivu, na kterých budou moct lidé libovolně nastupovat a vystupovat. Chceme tak nabídnout fanouškům další možnost, jak se dopravovat po městě,“ popisuje Sama z organizačního výboru.

O čem prý organizátoři světového šampionátu ve fotbale neuvažují, je zapojení nejtradičnějšího způsobu katarské dopravy, velbloudů.