Viděl jsme Karvinou, jakou chci mít, chválí trenér Karviné své svěřence za stoprocentní výkony

„Pro mě je radost před vámi být a podělit se s fanoušky o ty pocity, které mám. Viděl jsem Karvinou, jakou chci mít,“ je nadšený po výhrách nad Duklou a v Hradci Králové trenér Martin Hyský.

V Karviné začíná druhou sezonu a možná právě jeho příchod znamenal pro regionální klub velký posun. Zvlášť výhra před týdnem na hřišti posíleného Hradce Králové díky trestnému kopu Slovince Roka Štormana Hyského hřála.

„Bylo by mi strašně líto, kdyby zápas nedopadl naším vítězstvím, ale fotbal je takový. Jsem rád za to, že Rok Štorman ukázal jednu ze svých předností a to kopací technika. Dát gól v 88. minutě vyhrát tím zápas, to je vždy dobré. Hráli jsme opravdu skvěle a jsem rád, že jsme soutěž zahájili druhým vítězstvím po sobě,“ chválí své svěřence Hyský.

V minulosti měla Karviná hodně zahraničních hráčů a hodně se měnili. Teď se zdá, že Hyský s cizinci umí pracovat. Šatna je celistvá.

„Nemáme ji rozdělenou, ale soudržnou. Jsme spolu a dohromady. Když jsem před rokem přišel do Karviné, tak bylo zvykem, že afričtí hráči sedí v jiné kabině, ale ta kabina musí být dohromady, aby spolu kluci komunikovali. Myslím, že je to dobré“ vysvětluje kouč Karviné.

V sobotu se budou snažit udržet první příčku fotbalisté Karviné proti Zlínu. Zápas začíná v 17 hodin.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 2. 8. 2025)



Základní část Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Karviná 2 2 0 0 4:1 3 6 2. Plzeň 2 1 1 0 6:2 4 4 3. Slavia 2 1 1 0 4:2 2 4 4. Zlín 2 1 1 0 4:2 2 4 5. Liberec 2 1 1 0 5:4 1 4 6. Sparta 2 1 1 0 4:3 1 4 7. Olomouc 2 1 1 0 1:0 1 4 8. Bohemians 1905 2 1 0 1 1:2 -1 3 9. Jablonec 2 0 2 0 2:2 0 2 10. Mladá Boleslav 2 0 1 1 5:6 -1 1 11. Hradec Králové 2 0 1 1 3:4 -1 1 12. Slovácko 2 0 1 1 1:2 -1 1 13. Dukla Praha 2 0 1 1 0:2 -2 1 14. Ostrava 1 0 0 1 0:1 -1 0 15. Teplice 1 0 0 1 1:3 -2 0 16. Pardubice 2 0 0 2 2:7 -5 0