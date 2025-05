Druholigový Vyškov čeká v baráži s Duklou derniéra na domácím hřišti. Chrudim v derby vyzve Pardubice

Fotbalisté druholigového Vyškova mají ve středu dva úkoly: vykročit v baráži za postupem do nejvyšší soutěže a rozloučit s domácím stadionem v nedaleké vesnici Drnovice. Derniérou bude utkání o postup do nejvyšší soutěže mezi Vyškovem a pražskou Duklou. „Ať už tedy A-tým moravského celku přes baráž projde, nebo ne, přestěhuje se v příští sezoně do 300 kilometrů vzdálené Příbrami,“ vysvětluje fotbalový expert Radiožurnálu Sport Kryštof Kousal. Rozhovor Drnovice 12:55 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci MFK Vyškov | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Vyškov skončil v Chance národní lize třetí a na úvod baráže přivítá pražskou Duklu. Proč to bude derniéra na stadionu v Drnovicích?

Protože stadion nesplňuje normy pro profesionální fotbal a od příští sezony už se tam nemůže hrát ani druhá liga. To samé platí pro nedaleký areál přímo ve Vyškově, kde hraje mládež. Ať už tedy A-tým moravského celku přes baráž projde, nebo ne, přestěhuje se v příští sezoně do 300 kilometrů vzdálené Příbrami.

Ve stejný čas odstartuje i druhý barážový souboj Pardubice - Chrudim. I tam je situace se stadionem zajímavá. Čím?

Chrudim - stejně jako Vyškov - nemá dostatečně vybavený areál. A pro příští sezonu, ať už v první nebo druhé lize, bude jako dočasnou náhradu používat stadion právě v Pardubicích. Na východě Čech se tedy jistě bude hrát nejvyšší soutěž, jen by v ní „azylanti“ z Chrudimi mohli Pardubické kuriózně nahradit.

Utkání Vyškov - Dukla i Pardubice - Chrudim odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Odvety, ve kterých se definitivně rozhodne o všech účastnících Chance ligy pro příští sezonu, jsou na programu v neděli.

⚽ Dobré barážové ráno. Od 18 hodin vlétneme do prvního utkání o postup do @chanceliga, když do Drnovic přijede @FKDuklaPraha.



❓ Jaký očekáváte výsledek? Vstupenky 👉 https://t.co/l7DEa4H0NX#ZaVyskov pic.twitter.com/MfKmVFr4iA — MFK Vyškov (@fotbalvyskov) May 28, 2025