‚Ukazuje, že je pro Plzeň momentálně hodně důležitý hráč.‘ Michael Krmenčík pomohl Plzni hattrickem

Opět potvrdil, že v koncovce má instinkt zabijáka. Fotbalista Plzně Michael Krmenčík hattrickem přispěl k vysoké výhře nad Mladou Boleslaví 6:1. Přesto jeden z jeho zákroků vyvolal dohady, jestli měl nebo neměl v dostat v prvním poločase červenou kartu. Krmenčík se po utkání jako viník rozhodně necítil. Plzeň 21:25 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Krmenčík po vstřelení třetího gólu v zápase proti Mladé Boleslavi | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„To si vůbec nevybavuji, protože si myslím, že z toho nic nebylo. Takové konflikty v zápasech jsou a je to prostě fotbal. Rozhodně jsem se nebál, že bych dostal druhou žlutou kartu,“ dušoval se Michael Krmenčík, ve 41. minutě po odpískání Matěje Chaluše nefauloval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Michael Krmenčík se blýskl hattrickem, ale vyvolal i kontroverze

Mladoboleslavský stoper se svalil v šestnáctce poté, co mu zřejmě Krmenčík přišlápl nohu.

„Z ničeho nic Chali lehl, takže nemyslím si, že je to kluk, který by jen tak něco simuloval. Nevím, jak to vypadalo na videu. Podle toho jak ho znám, tak si myslím, že tam asi k něčemu muselo dojít. Když to bylo bez balónu, tak by za to asi něco mělo být,“ připojil svůj názor záložník Mladé Boleslavi Tomáš Přikryl.

„Já jsem ten konflikt neviděl, takže vám k tomu nemůžu nic říct. Teprve až se podívám na video, tak to budu řešit,“ nechtěl se pustit do hodnocení celé situace plzeňský trenér Pavel Vrba.

Co plzeňskému útočníkovi nelze upřít, je fantastický čich na góly. V šesti zápasech se trefil sedmkrát. A trenér Vrba dobře ví, jaký poklad v Krmenčíkovi i přes jeho občasné chyby má.

Gólová smršť v Plzni. Domácí Viktorie porazila Mladou Boleslav 6:1 a posunula se do čela ligy Číst článek

„Pokud vám hrotový útočník dá tři góly a ještě se dostane do dvou gólových situací, tak jste spokojený. Myslím si, že Michal ukazuje, že je pro Plzeň momentálně hodně důležitý hráč,“ myslí si Vrba.

V přímém souboji přeskočil mladoboleslavského Komličenka v čele tabulky střelců a hlavně vrátil Viktorii do čela tabulky. Hosté přitom k vysoké výhře Západočechů notně přispěli svou otevřenou hrou.

„Boleslav byla asi namlsaná asi z předchozího zápasu, kde taky vyhrála 6:1, takže si to asi s námi chtěli rozdat na férovku a trenér nás připravil, jak na ně hrát a myslím si, že v druhém poločase jsme hráli hru, jakou jsme chtěli hrát,“ pochvaloval si Krmenčík.

Ten by možná mohl poslat poděkování také sudímu Příhodovi, že jej nevyloučil a nepřipravil jej tak o další zápas na trávníku pražské Slavie.

„Já osobně se na ten zápas moc těším, bude to svátek fotbalu. Větší zápas v české lize nemůžete mít, já sám bych to řadil ještě výš než derby. Na zápas se moc těším a doufám, že to bude slast pro oči,“ věří plzeňský útočník.