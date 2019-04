Nejen Bílek, ale i Brückner nebo Uhrin. Seznam Čechů, kteří trénovali fotbal v zahraničí, je pestrý

Michal Bílek už bude asi navěky zapsán do historie skotského fotbalu .... v roce 2011 Rezkovou penaltou Skoty vyřadil v kvaldě na ME a momentálně po 37 tisících hlasů už 86% hlasovalo pro nejhorší výsledek skotské historie dneska .... byť teda Angličani si to maximálně užívají https://t.co/BSpYcmsHTu