Trenér Bílek skončil na lavičce fotbalistů Zlína, míří k reprezentaci Kazachstánu

Trenér Michal Bílek krátce před startem jarní části ligy opustil fotbalisty Zlína a měl by převzít reprezentaci Kazachstánu. Jeho nástupce by měl klub oznámit na dopolední tiskové konferenci. Podle spekulací by se jím měl stát Roman Pivarník, který je od konce v brněnské Zbrojovce bez angažmá.

Zlín 10:37 17. 1. 2019 (Aktualizováno: 11:00 17. 1. 2019)