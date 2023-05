‚Můj příběh nekončí.‘ Kadlec prodloužil smlouvu se Slováckem, převážila pozitiva, proč pokračovat

Každé jaro fanoušci fotbalového Slovácka čekají na to, jestli kapitán Michal Kadlec podepíše novou smlouvu, nebo se rozhodne bohatou kariéru ukončit. I letos je nakonec odpověď stejná jako vždy předtím, zkušený stoper podepsal nový roční kontrakt. Tentokrát si ale s fanoušky trochu pohrál, když nejdřív naznačil, že s aktivní kariérou končí. Uherské Hradiště 13:04 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kadlec | Zdroj: Profimedia

V pondělí večer umístilo fotbalové Slovácko na internet video s krátkým textem - Každý příběh jednou končí. Na něm se kapitán Michal Kadlec rozhlíží po stadionu v Uherském Hradišti.

Fanoušci už začali bývalému reprezentantovi děkovat za povedenou kariéru, leccos ale mohla naznačit hudba, která ve videu zní (na konci článku).

Jde o předehru písničky pojmenované Příběh nekončí, která v kabině Slovácka provází úspěchy tohoto týmu. A tak v úterý odpoledne vyšlo další video, na kterém Kadlec říká: „Můj příběh nekončí. Proti byl ten čas, který tomu obětuješ, protože obětuješ všechno. Pak přijde třeba rodina, další příprava, dřina s tím spojená a už nejsem nejmladší, takže se na to musím nachystat. Pak taky rozmyšlení, abych na to výkonnostně stačil,“ přibližuje Kadlec, proč v 38 letech uvažoval o konci kariéry. Hned ale dodává, že pozitiva spojená s pokračováním nakonec jasně převážila.

„Nekončí to, co miluji a je mým koníčkem a životem. Nedokázal jsem si to představit. Pak i kluci v kabině, trenérský tým, celé Slovácko, fanoušci, jak to tady poslední roky funguje. Argumentů pro bylo víc a pak to převážilo, že jsem si řekl, že další rok přidám.“

Cíl je Evropa

Teď si bývalý reprezentační kapitán přeje, aby se v prvoligové nadstavbě aktuálně páté Slovácko dostalo před čtvrté Bohemians Praha a pro příští sezonu si tak zajistilo účast v evropských pohárech.

„Předpokládám, že to bude boj asi s Bohemkou. Víme, jaké to je zahrát si Evropu, takže máme o motivaci postaráno,“ připomíná Michal Kadlec loňský podzim, kdy Slovácko premiérově hrálo základní skupinu Evropské konferenční ligy. A doufá, že nešlo o jeho rozlučku s mezinárodním fotbalem.