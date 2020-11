‚Koho by těšil gól, který není fér.‘ Papadopulos rozhodčímu přiznal, že gól Zlínu padl z ofsajdu

Už to vypadalo, že Karviná zápas se Zlínem zdramatizuje. Domácí záložník Dávid Guba totiž v 73. minutě dostal míč do sítě. Ale kvůli ofsajdu gól nakonec neplatil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali na gesto Michala Papadopulose trenéři Zlína a Karviné

Karvinský útočník Michal Papadopulos se totiž přiznal, že protečoval míč Gubovi do ofsajdového postavení, což původně neviděli ani rozhodčí u videa.

„Rozhodčí má VAR, tak snad to musí vidět. Myslím, že trochu se vzdal zodpovědnosti, ale když se mě zeptá, tak nebudu lhát. Koho by těšilo, kdyby platil gól, který není fér. Jde o to vyhrát tím, že jste lepší a ne tím, že gól padl z ofsajdu. Mě to přijde jako normální věc,“ říká karvinský útočník Michal Papadopulos.

Osobnost ligy

Jeho fair-play jednání ihned po zápase ocenil i trenér Zlína Bohumil Páník.

„To musí posoudit borci u videa a nakonec to rozhodl Papadopulos sám svým férovým vyjádřením. Jemu přísluší dát mu za to ocenění pro osobnost ligy, nebo něco takového. Je to neobvyklý čin, který se málokdy vidí na hřišti,“ chválil hráče soupeřova týmu trenér Páník.

„Takové gesto jsem ještě neviděl, klobou dolu. Doufám, že se to Michalovi vrátí v dobrém a příští zápas třeba dá gól. To gesto bylo fantastické.“ Doplňuje trenéra Páníka zlínský útočník Tomáš Poznar. A pozadu nezůstal ani trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Doufám, že nám to pán bůh vrátí a nám se taky něco podobného stane. Je to velké gesto a Zlín si to ukopal.“ I díky neuznanému gólu nakonec Zlín v Karviné vyhrál 2:0.