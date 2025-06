Zájem z Bundesligy, i ze Sparty. ,Jistota a lákadlo hrát Ligu mistrů,‘ vysvětluje Sadílek, proč kývl Slavii

Čeští fotbalisté se chystají na červnové zápasy kvalifikace mistrovství světa. Ve středu se přesunou do Plzně, kde v pátek přivítají Černou Horu, o tři dny později je čeká zápas v Chorvatsku. S národním týmem se připravuje i záložník Michal Sadílek, který krátce před pondělním srazem oficiálně přestoupil do Slavie. Praha 10:57 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Sadílek na tréninku reprezentace | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Slavia v důrazném středopolaři získala výraznou posilu. Sadílek se do Česka vrací v šestadvaceti letech a v nizozemském Twente, kde strávil poslední čtyři sezony, patřil k oporám. V uplynulém ročníku tamní Eredivisie dal tři góly a na čtyři další nahrál.

S Pražany podepsal odchovanec Slovácka tříletou smlouvu i přesto, že měl podle svých slov mimo jiné dvě nabídky z německé Bundesligy.

„Měl jsem pocit, že jsem velmi žádaný ze strany Slavie a to lákadlo hrát o trofeje, hrát v Lize mistrů nakonec předčilo zahraniční nabídky,“ přiznal Michal Sadílek, o kterého se kromě Slavie zajímala i Sparta a její sportovní ředitel Tomáš Rosický s hráčem opakovaně mluvil.

Někdejší záložník PSV Eindhoven si ale nakonec vybral klub z Edenu, i když na Letné působí jeho starší bratr Lukáš.

„Vy víte, v jaké Sparta byla pozici a že tam ještě teď neví, kdo bude trenér a do takového prostředí se mi moc nechtělo. Do prostředí, kde se neví, co bude. Slavia má v tomhle má větší klid. Brácha měl pochopení, s ním jsem to hodně řešil. Pořád bratrský vztah ale přetrvává nad rivalitou, takže bych z toho nedělal vědu,“ vysvětlila nová posila Slavie Praha.

Nehoda na tříkolce

V kvalifikaci na poslední evropský šampionát patřil Michal Sadílek do základní sestavy reprezentace, svou pozici ale loni kvůli nešťastné události ztratil.

Na soustředění těsně před Eurem při jízdě z kopce havaroval na tříkolce, se zraněnou nohou podstoupil dvě operace a zhruba pět měsíců byl bez fotbalu.

„Byli jsme na soustředění a člověk nechce být jen na hotelu. Hledáte různé věci, jak jít do města a tohle bylo v okolí. Riziko jsme nevnímali, byly tam i malé děti, takže když to člověk vidí, tak si říká, že se nemůže nic stát a jako na potvoru se něco stane. Teď to mám v sobě srovnané a beru to tak, že to byla jen další překážka,“ říká Michal Sadílek, který teď dělá vše pro to, aby se do sestavy národního týmu co nejrychleji vrátil.

Nejlépe už v pátek, kdy čeští fotbalisté ve světové kvalifikaci nastoupí v přímém přenosu na této stanici do utkání s Černou Horou.