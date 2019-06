Fotbalová Plzeň hlásí třetí posilu. Na hostování z Alkmaaru přichází útočník Mihálik

Fotbalová Plzeň získala útočníka či záložníka Ondřeje Mihálika z nizozemského Alkmaaru na roční hostování s opcí. Dvaadvacetiletý bývalý hráč Jablonce se stal třetí letní posilou Západočechů po záložníkovi Lukáši Kalvachovi a obránci Adamu Hlouškovi. Na stopera Jakuba Brabce Viktoria na konci sezony uplatnila opci. Plzeň 20:47 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalová Plzeň získala útočníka či záložníka Ondřeje Mihálika z nizozemského Alkmaaru na roční hostování s opcí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mihálik do Alkmaaru přestoupil v lednu 2018 z Jablonce, ale hned na začátku nového angažmá si přetrhl vazy v koleně a chyběl několik měsíců. Po uzdravení se už do A-týmu neprobojoval a v minulém ročníku za juniorku AZ absolvoval ve druhé lize 22 zápasů, vstřelil čtyři góly a přidal dvě asistence.

„Je to pro mě obrovská motivace, beru to velmi pozitivně a jako další krok dopředu. Na konkurenci se těším, je dobrá pro vývoj hráče a je v každém klubu,“ řekl Mihálik pro plzeňský web.

Za svou přednost považuje univerzálnost. „Nejraději hraji na hrotu, ale nevadí mi naskočit i kdekoliv v záloze. Kam mě trenér postaví, tam se pokusím odvést co nejlepší výkon pro Viktorku, aby byla úspěšná,“ doplnil bývalý reprezentant do 21 let.

Mihálik během čtyř sezon v české nejvyšší soutěži za Jablonec dohromady odehrál 53 utkání, v nichž si připsal 14 branek a jednu asistenci.

„Věřím, že i přes svůj poměrně nízký věk už je komplexním hráčem, co se týče dovedností a zkušeností. Zároveň je využitelný na více postech a přináší do naší ofenzivy kromě rychlosti i další centimetry, což je také důležité,“ uvedl generální manažer úřadujících vicemistrů Adolf Šádek.