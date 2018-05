Porazí Baník Barcelonu? Je před námi ještě dlouhá cesta, říká fotbalový útočník Milan Baroš

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Milanem Barošem

Už jako malý nerad prohrával. A zůstalo mu to dodnes. „Když jsem na hřišti, udělám cokoliv pro to, abychom vyhráli,“ neskrývá fotbalový útočník.

Během své kariéry už toho stihl hodně – aby teď (už poněkolikáté) opět zakotvil v ostravském Baníku. „Baník je nejlepší klub v Česku – a mluvím hlavně o přístupu fanoušků,“ neskrývá Milan Baroš.

„Fanoušci Liverpoolu jsou vděční a neuvěřitelně povzbuzují v dobrém i zlém. A fanoušci Baníku jsou jim podobní. Je to snad jediné místo v Česku, kde se na fotbalisty nepíská," srovnává Baroš.

Milan Baroš Valašský princ, Maradona z Ostravy i Bary. Milan Baroš dodnes patří mezi nejznámější české fotbalové útočníky: hrál za Liverpool, Lyon, Galatasaray i Baník. Na mistrovství Evropy 2004 spolu s týmem získal bronzovou medaili a on sám se stal nejlepším střelcem celého turnaje.

Lásku k Baníku sdílí Milan Baroš i s dalšími velkými českými osobnostmi. Například Jaromír Nohavica v jedné ze svých písní zpívá: „Trumfové eso v mariáši hážu do talónu, chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu.“

Proti Barceloně Baroš během své profesionální kariéry hrál hned několikrát a jak sám říká, určitě by chtěl být na hřišti, kdyby Baník Barcelonu porazil:

„Porazit Barcelonu musí být něco nádherného, ale k tomu máme daleko. Teď jsme měli problém s jinými týmy, které byly podstatně horší než Barcelona,“ uklidňuje zase fantazie Baroš. „Bylo by to fantastické, ale je to běh na delší trať.“

Rivalita se Spartou

Fotbalový Baník proslul mimo jiné i svou rivalitou s pražskou Spartou. Jak dnes ale Milan Baroš podotýká, časy se mění.

„Dnes je pro nás největším soupeřem Opava. Před Opavou to ale rozhodně byla Sparta. Jak Baník, tak Sparta mají obrovskou fanouškovskou základnu. Navíc Ostrava je bývalé hornické město, zatímco Praha je víc nóbl. Rivalita je daná už delší dobu.“