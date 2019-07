Baroš před začátkem ligy: Uvidím, co mi tělo dovolí. Doufám, že vydrží co nejdéle, třeba celou sezonu

„Když jsem zdravý, hraju a vyhrajeme, tak bych pokračoval dalších deset let. Jenže pak se zraním, nemůžu trénovat a dívám se z tribuny a to mě ubíjí. Pak mě napadá, že bych měl skončit. Teď jsem se rozhodl, že ještě zkusím přípravu a uvidím, co mi tělo dovolí. Budu hrát, když vydržím, co nejdéle a budu tady s klukama,“ přeje si ve vysílání Radiožurnálu nejlepší střelec Eura 2004.

Po výborném podzimu ale na jaře právě kvůli sérii zranění stihl jen sedm ligových utkání. „Měl jsem problémy s lýtkami. Vždycky se mi udělá trhlina v lýtku a měl jsem i zánět v achilovce. Bylo toho víc. Nyní to zatím drží, tak uvidíme, jak dlouho. Já doufám, že to vydrží co nejdéle, třeba i celou sezonu,“ popsal Baroš.

Zakrátko osmatřicetiletý útočník se snaží zraněním předcházet, ale ono to často nejde. „Dělám všechno, snažím se, máme tady toho teď hodně – vedení nakoupilo. Snažím se i chodit na lasery a na různé další procedury. Teď na podzim to bude 21 let, co jsem v profesionálním fotbale, takže ten nástroj už je opotřebovaný a uvidíme, co ještě vydrží,“ dodal Baroš.

Kromě šesti ligových gólů Baroš rozvířil fotbalové dění i dvěma červenými kartami a k nim se teď vrátil. „Třeba ta se Slavií. Člověk jednu dobu slyší, že se nelze vracet k červeným kartám. Ke mně se vrátili. Pak na lavičce člověk v emocích bouchne a hned se rozletí papírová stužka, nebo co to bylo, a hned se píše, že rozmlátím střídačku. Reakce nebyly adekvátní, vím to. Ale v ten okamžik mám zatmění, bohužel. Taky se na to někdy dívám zpětně a říkám si, že to je zbytečné, ale takový jsem, hraju v zápalu a snažím se pro to udělat maximum,“ řekl na Baroš.

Maximum může Milan Baroš dělat pro milovaný Baník už v sobotu v prvním ligovém utkání proti Liberci.