Baroš se omluvil za své chování při duelu se Slavií. ‚Mrzí mě, jak jsem reagoval,' lituje ostravský kapitán

Fotbalista Ostravy Milan Baroš se omluvil za své chování v nedělním utkání se Slavií Praha. Šestatřicetiletý kapitán Baníku byl po čtvrthodině vyloučen za faul na hostujícího Tomáše Součka, což ho vyprovokovalo k vulgárním verbálním výpadům na adresu rozhodčích Berky a Proskeho. Ostrava 15:21 3. října 2018

„Mrzí mě, jak jsem reagoval, a chtěl bych se rozhodčím Ondřeji Berkovi a Zbyňkovi Proskemu za svá slova omluvit. Bohužel jsem neudržel emoce plynoucí z náročnosti zápasu a pocitu velké křivdy, s níž jsem se zkrátka v dané chvíli nedokázal vyrovnat,“ uvedl Baroš na klubových stránkách.

Odmítl však, že by do souboje se Součkem šel s úmyslem zranit protihráče, jak mu bylo po utkání z některých stran podsouváno.

„To, že jsem se před soubojem díval na něj, a ne na míč, plynulo z toho, že jsem věděl, kam asi míč přistane, a chtěl jsem mu jít do těla, aby míč propadl. On bohužel do souboje proti mému předpokladu nakonec nešel, a proto ten zákrok vypadal, jak vypadal,“ popisoval incident Baroš.

„Nic zákeřného v tom z mé strany nebylo. Přesto jsem měl mnohem lépe zvládnout svou následnou reakci. Výroky, kterých jsem se dopustil, mě skutečně mrzí. A omlouvám se za ně,“ uvedl Baroš.

Baník i bez vyloučeného Baroše v desíti Slavii porazil 2:1, ostravský útočník byl na čtvrtek předvolán k disciplinární komisi.