Milan Baroš za urážky sudího při zápase proti Slavii zaplatí 100 tisíc korun pokutu

Baroš měl problém především s tím, že na něj sudí Jan Jílek neodpískal penaltu. V 85. minutě ho totiž stoper Pražanů Jugas ve vápně jasně fauloval. Ostravský útočník následně na rozhodčího slovně zaútočil a v nadávkách pokračoval i cestou do kabin.

Slavia v předehrávce kola otočila duel s Baníkem. Frydrych se trefil na obou stranách Číst článek

„Kde je ten zk****syn? Doufám, že o tom budete psát zase aspoň čtyři dny,“ citoval Baroše deník Sport.

Komise posuzovala jenom Barošovo chování mimo trávník. Urážky, které směrem k Jílkovi pronesl přímo na hřišti, disciplinárka nijak neřešila, protože je sudí neuvedl do oficiálního zápisu o utkání.

„Důležité bylo, že my jsme opravdu posuzovali až to, co se stalo po skončení toho utkání. Stalo se to sice vůči rozhodčímu, ale nestalo se to v žádném personálním kontaktu s tím rozhodčím. Byly to prostě spíš takové výkřiky frustrace hráče, spíš než aby to byla přímá ataka na toho rozhodčího,“ uvedl pro Radiožurnál šéf disciplinární komise Richard Baček.

Skvělí fanoušci na obou stranách a v hlavní roli slávista z Ostravy, který pálí do obou bran Číst článek

Ostravskému fotbalistovi hrozil i zákaz startu. Ten ale nakonec disciplinární komise neudělila vzhledem k okolnostem.

„Hráč Baroš se sudímu Jílkovi omluvil, na disciplinární komisi přišel, nic nezapíral, vysvětlit nám okolnosti, za jakých k tomu došlo a přispěl tak k objasnění disciplinárního přečinu,“ vysvětloval Baček.