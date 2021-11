‚Je strašně těžké udržet se s mladýma.‘ Petržela se v lize dotáhl na Vlčka, ten mu zatím negratuloval

Milan Petržela ani v 38 letech neztrácí fotbalové vlastnosti, které z něj udělaly jednoho z nejlepších hráčů v tuzemské soutěži. Záložník Slovácka svou rychlostí stále prohání i o dvacet let mladší protihráče. A v neděli v Karviné si připsal 436. start v nejvyšší soutěži, vyrovnal tak český rekord Stanislava Vlčka. Uherské Hradiště 14:01 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Petržela | Zdroj: Profimedia

Petržela už má na kontě 436 zápasů a po reprezentační přestávce si proti Spartě může připsat další zápis.

„Zatím si to asi neuvědomuju. Samozřejmě to číslo je pěkné a jsem rád, že jsem to dokázal. Vyhýbala se mi zranění a neměl jsem v kariéře větší problém. Z tohohle pohledu si říkám, že je perfektní toho docílit, ale ještě bych končit úplně nechtěl,“ naznačuje pro Radiožurnál, že další ligová utkání budou naskakovat.

„Teď už samozřejmě záleží na zdraví a na tom, jak se mi budou vyhýbat zranění. Každý zápas, co odehraji navíc, tak bude do plusu.“

V historické tabulce české nejvyšší soutěže Petržela dotáhl odchovance Bohemians a dlouholetého hráče Olomouce a hlavně pražské Slavie Stanislava Vlčka, ten mu ale blahopřejnou zprávu nejspíš nepošle.

„Ještě mi nepsal a možná ani nebude, protože se slávisty moc dobré vztahy nemáme,“ usmívá se Petržela, který se stále za plzeňského srdcaře a aktuálně po aféře s Michaelem Krmenčíkem spolu Plzeň a Slavia nevycházejí ještě trochu hůř než obvykle.

Krmenčík ve 13. kole nejvyšší domácí soutěže pomohl gólem k výhře Slavie nad Plzní 2:0 a po vstřelení branky bujaře slavil i před fanoušky svého bývalého týmu.

Plzeň pochopitelně Petržela považuje za své nejlepší angažmá. Získal tam čtyři tituly a hrál ty největší zápasy kariéry.

„Strávil jsem tam krásných 11 let, prožil jsem tam všechno možné, zahrál jsem si všechny soutěže, poháry a nějaké trofeje jsme taky vyhráli. Určitě tohle angažmá hodnotím jako nejlepší,“ vzpomíná rychlonohý fotbalista.

A poháry už si zahrál i v létě se Slováckem a v této sezoně má jeho mateřský klub zase našlápnuto.

„Musím říct, že to máme rozehrané parádně, ale furt musíme být ve střehu a nesmíme polevit. S takovými soupeři, jako je Karviná, bychom neměli ztrácet, protože by nás to v konečném sčítání bodů mohlo mrzet,“ myslí si osmatřicetiletý záložník.

Trenér ho chválí

Letos zatím Petržela odehrál všech 14 utkání a starty tak přibývají. Trenér Martin Svědík s ním nadále počítá a říká, že ze svých rychlostních kvalit neztrácí.

„Je to úctyhodné, klobouk dolů před ním, jak se pořád udržuje. Já si říkám, že je to pěkné číslo těch 436, ale proč jich neudělat ještě víc. Myslím, že Milan je ještě v dobré kondici a baví ho to, tak by to číslo mohl zvýšit o další starty i v další sezoně,“ hodnotí Petrželovy kvality trenér.

A další starty přeje Petrželovi i o dva roky mladší karvinský kapitán Michal Papadopulos.

„Už jsem mu gratuloval před zápasem, je to úctyhodné. Milana znám už z mládežnické reprezentace a přeju mu hlavně hodně zdraví. Ještě by mohl překonat Jaroslava Šilhavého,“ naznačuje Papadopulos, že existuje ještě tabulka, která započítává i federální starty.

V ní je Petržela aktuálně pátý, a to společně s Horstem Sieglem. Bývalé brankáře Jaromíra Blažka s Martinem Vaniakem by měl přeskočit ještě do konce podzimní části.

Pak před ním budou znovu Stanislav Vlček s 455 starty, protože stihl ještě odehrát jednu profesionální sezonu před rozpadem Československa, a současný trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý, který se zastavil na číslovce 465. Petrželovi tak bude chybět jen číslovka pět set.

„Je to možné, každý mi tu pětistovku předhazuje, takže uvidíme. Bylo by to hezké, ale je to strašně těžké udržet se s mladýma. Přichází noví hráči, konkurence je veliká a je tam hodně překážek, aby se to podařilo,“ hodnotí český fotbalista, který si vyzkoušel angažmá i v Německu.

Petržela chuť hrát dále má, ale jestli bude v další sezoně pokračovat, nezáleží jen na něm.

„Mám smlouvu do léta a uvidíme, co bude dál. Počkám na vedení, až začne vyjednávání, a podle toho se uvidí. Oni musí napřed projevit zájem, já tam sám přijít nemůžu,“ dodává Petržela, který jednu sezonu strávil v bundesligovém Augsburgu a v reprezentaci stihl 19 utkání.

Podle slov trenéra Svědíka by Petržela neměl mít strach, že by o něj zájem nebyl.