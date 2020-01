Fotbalový útočník Škoda míří do Turecka. Slávistický kapitán je blízko podpisu s Genclerbirligi

Zástupci Slavie v neděli uvedli na svém webu, že Škodovi ani další dlouholeté opoře Josefu Hušbauerovi nebudou bránit v zahraničním angažmá. Ani jeden z nich neodcestoval s týmem na kondiční soustředění do španělské Marbelly.

Škoda místo toho zamířil do tureckého hlavního města Ankary, kde v úterý podstoupí zdravotní prohlídku. „Nebyla to ani nejvyšší nabídka, ale rozhodly rodinné důvody. Milan chtěl být v hlavním městě. Trenér o něj hodně stál,“ řekl serveru iSport.cz Jiří Stejskal, který hráče zastupuje. Informaci potvrdil i Radiožurnálu.

Třiatřicetiletý útočník by měl odejít zdarma. Smlouva ve Slavii mu končí v létě.

Genclerbirligi je momentálně na 13. místě turecké nejvyšší soutěže. Nejlepším střelcem týmu je rumunský útočník Bogdan Stanciu, který dal v 15 duelech 11 branek.

Škoda přišel do Slavie na začátku roku 2012 z Bohemians a od té doby nastřílel v „sešívaném“ dresu 77 ligových branek. Postupně se navíc propracoval až do role kapitána. V Edenu získal dva mistrovské tituly, dostal se do čtvrtfinále Evropské ligy a zahrál si i Ligu mistrů.

V této sezoně má na kontě pět ligových tref a nedávno oslavil 300. start v nejvyšší soutěži.