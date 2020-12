Střelecky pookřál, úplně spokojený ale není. Škoda bojuje o místo v sestavě a možná v Rizesporu skončí

Útočník Rizesporu Milan Škoda si na čtvrteční Štědrý den nadělil jeden z nejhezčích fotbalových dárků. Gólem a asistencí pomohl k výhře svého týmu 2:1 nad Antalyasporem ve 14. kole turecké ligy. Doufá ale, že na Štědrý den hrál naposledy. Kvůli nabitému programu si člen Klubu ligových kanonýrů užil Vánoce s rodinou v tradičním českém duchu až o den později. Zároveň si není jistý, zda v Turecku zůstane i po vypršení smlouvy v létě 2021. Rize 10:25 26. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Škoda. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Máme s kamarády takovou tradici, že každý rok na Vánoce chodíme na fotbálek. Tam mi to vždycky jde, tam jsem opravdu vždycky dobrý, tak jsem to proti Antalyasporu pojal podobně. Jsem rád, že jsme vyhráli a přispěl jsem k tomu gólem,“ řekl Škoda.

„Určitě to bude jeden z nejhezčích fotbalových dárků k Vánocům, protože dřív se mi něco takového nestalo, že bych hrál zápas na Štědrý den. Zároveň doufám, že to bylo naposledy,“ uvedl někdejší hráč Bohemians 1905 či Slavie.

Právě z Edenu zamířil v lednu do Turecka na první zahraniční angažmá. „Když budu hodnotit rok 2020 pouze z fotbalového hlediska, tak si myslím, že to nebylo úplně špatné. Na jaře jsem dal deset gólů, bohužel jsme hráli do posledního kola o záchranu. Ale zachránili jsme se, to bylo důležité,“ řekl trojnásobný český mistr se Slavií.

„Na podzim jsem vypadl ze sestavy a moc jsem nenastupoval. Byl jsem zklamaný a moc mi to vadilo. Ale teď jsem zase nějaké zápasy odehrál, takže se to lepší,“ uvedl Škoda, který skóroval ve třetím ligovém utkání po sobě, do nějž nastoupil.

Nezdává se ani naděje na start na letním evropském šampionátu. „Byl jsem vždycky v širší nominaci, takže samozřejmě nějaká šance tam může být. Čím víc gólů budu dávat, tím větší šance bude. Uvidí se. Teď trenér Šilhavý nemá nouzi o útočníky. Momentálně je tam velká konkurence,“ konstatoval účastník Eura 2016 a autor čtyř reprezentačních gólů v 19 zápasech.

‚Rodině by bylo lépe doma‘

V novém roce chce být prospěšný Rizesporu, který je v tabulce dvanáctý z 21 celků. „Chci hlavně hrát, dávat góly a být co nejúspěšnější, abychom se snažili dostat co nejvýš. V létě mi končí smlouva, takže uvidíme, co bude potom. To zatím úplně nedokážu říct,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý útočník.

„Nejsem nakloněný tomu, že bych tady prodloužil, z důvodu, že jsem toho na podzim moc nenahrál a hrál jen díky tomu, že byl jeden útočník zraněný. Taky vím, že by rodině bylo lépe doma,“ řekl Škoda.

Angažmá v jiném tureckém týmu by se však nebránil. „Musel bych ale cítit, že tam bude rodina spokojená a že budu dostávat více prostoru,“ uvedl.

Po fotbalové stránce si na působení v Turecku nestěžuje. „Mám to tady rád, soutěž je skvělá, kvalitní, prestižní a strašně sledovaná. Baví mě to tady, ale s manželkou cítíme, že tady úplně nežijeme svůj život. Byli jsme celý společný život v Praze. Máme tam rodinu, kamarády. Z fotbalového hlediska bych tady klidně rád zůstal, ale je to těžké. Je otázka, jestli se to dá skloubit,“ konstatoval Škoda.