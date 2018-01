Miliardové přestupy ve fotbale nekončí. 'Limit neexistuje,' shodují se ekonom s agentem

V létě Neymar v přepočtu za skoro šest miliard korun, teď Coutinho za více než tři miliardy. A přestupní rekordy padají také v Česku - Sparta například usiluje o rumunského záložníka Stanciua, který by jako první na tuzemském trhu mohl překonat sto milionů korun. Navzdory tomu se experti shodují, že horentní sumy můžou ještě růst. Praha 19:14 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Philippe Coutinho stál Barcelonu 120 milionů eur | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

Na Camp Nou hraje hymna fotbalové Barcelony a na tribuně se tlačí tisíce fanoušků. Neschyluje se přitom k žádnému zápasu, ale jen ke krátkému představení nové posily - Coutinha, druhého nejdražšího hráče světa. Před pár dny přestoupil z Liverpoolu za 120 milionů eur, což je v přepočtu přes tři miliardy korun.

Paris St. Germain potvrdil příchod Neymara za rekordních 222 milionů eur. Brazilec podepsal pětiletou smlouvu Číst článek

Fotbalistů, kteří stáli přes 100 milionů eur přibývá - už jich je pět. Rekord drží Neymar, který loni v létě přestoupil z Barcelony do Paříže za více než 200 milionů. Přesto se zdá, že se fotbal ke svým limitům ještě nedostal.

„V současné době zveřejňované částky za transfery Neymara nebo Coutinha jsou pro běžné smrtelníky jen velmi těžko představitelné. Stejně působily několik let nazpět částky za Beckhama, Zidana nebo Ronalda. Nejbohatší kluby světa v tomto směru ještě určitě neřekly své poslední slovo,“ předpovídá fotbalový manažer Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která zastupuje třeba Petra Čecha.

Nový rekord by podle něj mohl stanovit například francouzský útočník Mbappé.

Limity v současnosti ve fotbale neplatí ani podle ekonoma Petra Zahradníka. „Dokázal bych si představit nějaký regulační systém, obdobně jako v NHL, kdy jsou drafty a právo první volby má nejslabší. Coutinho by nešel do Barcelony, ale třeba do Las Palmas. Ale to ve fotbale není na pořadu dne, takže žádný limit asi neexistuje.“

Philippe Coutinho's $142M move to Barcelona will make him the third-most expensive transfer in soccer history. pic.twitter.com/nuDigo1qdr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 January 2018

Ačkoliv nejlepší fotbal se hraje v Evropě, táhnou ho jiné světové ekonomiky. „Nejdivočejší ceny se uskutečňují ve Španělsku, Itálii a Velké Británii, takže v zemích, které v současné době ekonomicky nevzkvétají. Kdyby nebylo možné převést prostředky ze zemí Perského zálivu a Číny do Evropy, byl by to viditelný limit,“ přemýšlí ekonom Petr Zahradník.

V ceně hráče se nepromítá jen fotbalové umění, ale také jeho marketingový potenciál. Zjednodušeně řečeno - důležité není jen to, jak kdo kope do míče, ale také to, jak jeho jméno prodává třeba dresy.

Nenasystnému nakupování mělo zabránit pravidlo finančního fair play. Mělo zamezit tomu, aby kluby utrácely víc, než si vydělají. Ale neustálému zvyšování přestupních částek nezabránilo.

České kluby fotbalisty podhodnocovaly

„Toto opatření dozajista dalo trhu určitá pravidla, paradoxně se příliš nedotýkají největších jmen a vyplácených částek. Je pravdou, že komerční příjmy největších klubů šplhají do takových výšin, že ani takto horentní sumy plnění fair play neohrožují,“ uznává Viktor Kolář.

Zvyšování přestupních částek se týká i české ligy - obzvlášť Sparta a Slavia investují do hráčů čím dál víc. Což podle Petra Zahradníka byla neodvratná nutnost.

„Ocenění hráčského fondu u nás bylo doposud až směšně nízké. Podhodnocenost byla výrazná a to, co udělala Sparta se Slavií, byl nutný krok, aby tyto kluby mohly hrát v blízkém budoucnu nějakou důstojnou roli,“ říká ekonom.

Kluby můžou utrácet až do 31. ledna, kdy ve většině Evropy končí přestupní období. V Česku se pak může přestupovat až do 22. února.