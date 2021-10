Gól jsem neměl v plánu oslavovat, přiznal Stoch. Trenér Slavie Trpišovský mu vysekl poklonu

V pražském Edenu nastřílel řadu gólů, ale teď se tam Miroslav Stoch poprvé trefil do slávistické sítě.

„Já si toho strašně vážím, děkuju všem fanouškům. Máme dobrý vztah a bylo to příjemné sem přijet po těch dvou letech,“ přznal po zápase pro Radiožurnál Stoch.

Vždyť během nich z pozice záložníka nasázel obdivuhodných 16 ligových gólů, přidal 15 asistencí, pomohl k titulu a také ke slavné jízdě Evropskou ligou, která skončila až ve čtvrtfinále na stadionu Chelsea.

„Ten gól jsem absolutně neměl v plánu oslavovat a tak to nakonec bylo,“ komentoval slovenský fotbalista branku proti svému bývalému zaměstnavateli.

Poděkování fanoušků Slavii na adresu Miroslava Stocha:

Tleskám celé @slaviaofficial za toto poděkování Miňo Stochovi.⚽️ Krásnej fotbalovej moment! pic.twitter.com/VKmbBTSKOu — Jiří Veverka (@veverak89) October 16, 2021

Ve Slavii strávil Miroslav Stoch sice jen dvě sezóny, ale ty mu bohatě stačily na to, aby na něj v Edenu jen tak nezapomněli. Možná by se sešívaným hodil i teď, když mají tolik zraněných.

„Miňo je dobrej hráč. My jsme se s ním tehdy museli rozloučit, pak jsme několikrát koketovali ohledně návratu, ale ten bohužel nevyšel. Pro mě je to skvělej hráč a nebyl jsem upřímně rád, když šel na hřiště, protože jsem věděl, že bude nebezpečnej, což potvrdil. Je to nadstandardní hráč na českou ligu.“ Říká trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský po ligovém vítězství 3:1 nad Libercem.

Fortuna liga (PLATNÉ K 17. 10. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 11 10 0 1 18:8 30 2. Slavia 10 8 1 1 27:9 25 3. Slovácko 11 8 1 2 21:12 25 4. Sparta 10 7 2 1 25:9 23 5. Ostrava 11 7 1 3 22:13 22 6. Olomouc 10 4 4 2 22:15 16 7. Hr. Králové 11 4 4 3 12:15 16 8. Ml. Boleslav 11 4 2 5 20:18 14 9. Č. Budějovice 11 4 2 5 15:15 14 10. Bohemians 1905 11 3 3 5 17:25 12 11. Jablonec 11 2 5 4 10:17 11 12. Zlín 11 3 0 8 14:27 9 13. Liberec 11 2 2 7 7:18 8 14. Pardubice 10 1 3 6 13:19 6 15. Teplice 11 1 2 8 9:21 5 16. Karviná 11 0 4 7 10:21 4