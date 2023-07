Nakonec jsme se toho dožili, těší majitele klubu Peltu rekonstrukce trávníku na stadionu v Jablonci

Poslední dvě sezony se jabloneckým fotbalistům nevydařily. Bojovali ve spodních patrech tabulky. Na jaře z toho bylo třinácté místo. Navíc vyřazení v poháru od Vyškova.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co slíbil majitel fotbalového Jablonce Miroslav Pelta fanouškům před začátkem sezony

„Je potřeba říct, že to umístění neodpovídalo kvalitě kádru, neodpovídalo našim možnostem a ambicím. Na druhou stranu je nutné objektivně přiznat, že jsme měli i velké zdravotní problémy,“ říkal na setkání s fanoušky majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta.

Dlouho prý přemýšlel o tom, jestli má dál pokračovat realizační tým pod vedením Davida Horejše.

„Definitivně mi vzalo iluze, že to bude fungovat dál a dobře, poslední utkání s Teplicemi, kde o nic nešlo a výkon byl hodně tristní, takže jsem se rozhodl, přestože jsem byl už na dovolené v zahraničí a slíbil, že budeme pokračovat, že jsem se rozhodl udělat personální změny.“

Tak přišel trenér Radoslav Látal. Další novinkou je trávník – prochází rekonstrukcí, a tak si Jablonečtí na první domácí zápas nové sezony musí počkat až do čtvrtého kola.

„Měli jsme to dlouhodobě v plánu, jen jsme čekali, jestli se městu Jablonec podaří získat finance na rekonstrukci hlavní plochy, která byla po 30 letech v neudržitelném stavu. Měli jsme s tím velké potíže – drenáže špatné, topení špatné, všechno špatně. Nakonec jsme se toho dožili a doufejme, že na první domácí zápas se Spartou to dáme,“ plánuje Pelta.

Financování stadionu

Celkové náklady na rekonstrukci přesahují 60 milionů korun. Dvě třetiny z této částky představuje příspěvek Národní sportovní agentury, město Jablonec se podílí dvanácti miliony. Zbylou částku uhradí Fotbalová akademie, která sportoviště užívá. Ale zpátky k lize, kde by Jablonec chtěl minimálně hrát skupinu o umístění.

„Máme před sebou novou sezonu a nová očekávání. Říkal jsem si, že buď to nechám tak, jak to je, anebo se pokusím, v možnostech, které mi moje osobní situace umožňuje, protože jsem obviněný, jsem nepravomocně odsouzený, ale myslím, že kauza nemá bonitu a hodnotu. Věřím, že rozhodnutí nadřízeného vrchního soudu v Praze bude mít jiný výsledek, ale nemůžeme předvídat, protože justice je nezávislá. Do konce roku by mělo být nařízené jednání na vrchním soudu a to bude klíčové pro moji osobní budoucnost,“ dotkl se majitel jabloneckého klubu kauzy, ve které je jako bývalý šéf českého fotbalu obviněn ze zmanipulování sportovních dotací. Verdikt není pravomocný.

„Samozřejmě, nebudu říkat, že kdyby se se mnou stalo to nejhorší a musel jít do výkonu trestu, že by to nemělo dopad na Jablonec. Samozřejmě mělo, ale nemělo by to už takový dopad jako před časem, protože ta kauza už běží sedm let. Za tu dobu už si připravuji, že kdyby se stalo to nejhorší, tak aby klub v nějaké podobě uměl existovat,“ slíbil Miroslav Pelta fanouškům před startem nové ligové sezony.

Na stadionu @FKJablonec probíhá čilý stavební ruch. Rekonstrukcí prochází hrací plocha, vytápění hřiště i umělé osvětlení. Více v tiskové zprávě Magistrátu města Jablonec nad Nisou. #vprvnilinii https://t.co/NuJMzt77Ur — FK Jablonec (@FKJablonec) July 12, 2023