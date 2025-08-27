Pelta prodává fotbalový Jablonec. Bývalého předsedu FAČR čeká několikaleté vězení za podvody

Majoritní vlastník fotbalového klubu z Jablonce Miroslav Pelta potvrdil deníku Sport, že dokončuje jednání o prodeji svého balíku akcií novému majiteli. Transakce se má odehrát v nejbližších dnech, než bývalý předseda Fotbalové asociace ČR nastoupí k výkonu trestu.

Bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta obžalovaný v kauze zmanipulování sportovních dotací ministerstva školství u odvolacího soudu

Miroslav Pelta | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Termín jeho nástupu výkonu trestu se blíží, proto se rozhodl odejít z klubu, o který se staral přes třicet let.

‚Šťastný nejsem.‘ Pelta půjde na 5,5 roku do vězení, Kratochvílová na šest let, rozhodl soud

Prodej je podle Sportu v konečné fázi jednání. „Je to tak, můžu potvrdit. V Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři,“ řekl Pelta deníku. S kým jedná, neuvedl. „Je to ale závěrečná fáze, otázka dnů,“ dodal.

Projednávání dotačního případu se táhlo sedm let. Letos v květnu Vrchní soud potvrdil Peltovi trest odnětí svobody na pět a půl roku nepodmíněně. Nyní už jen čeká na zprávu, kdy a kde má k výkonu trestu nastoupit.

Jablonec bude dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a naposledy tento týden Pardubice.

Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové a opět Plzeň, o níž se údajně zajímá miliardář Michal Strnad.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 27. 8. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Sparta 6 5 1 0 13:6 7 16
2. Slavia 6 4 2 0 12:4 8 14
3. Zlín 6 4 1 1 9:5 4 13
4. Jablonec 6 3 3 0 7:3 4 12
5. Plzeň 6 3 2 1 14:6 8 11
6. Olomouc 6 3 1 2 4:3 1 10
7. Karviná 6 3 0 3 8:7 1 9
8. Liberec 6 2 1 3 8:9 -1 7
9. Bohemians 1905 5 2 0 3 3:7 -4 6
10. Hradec Králové 6 1 2 3 7:10 -3 5
11. Dukla Praha 6 1 2 3 5:8 -3 5
12. Slovácko 6 1 2 3 4:7 -3 5
13. Ostrava 4 1 1 2 4:4 0 4
14. Mladá Boleslav 5 1 1 3 10:16 -6 4
15. Teplice 5 1 0 4 5:9 -4 3
16. Pardubice 5 0 1 4 5:14 -9 1

