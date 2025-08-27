Pelta prodává fotbalový Jablonec. Bývalého předsedu FAČR čeká několikaleté vězení za podvody
Majoritní vlastník fotbalového klubu z Jablonce Miroslav Pelta potvrdil deníku Sport, že dokončuje jednání o prodeji svého balíku akcií novému majiteli. Transakce se má odehrát v nejbližších dnech, než bývalý předseda Fotbalové asociace ČR nastoupí k výkonu trestu.
Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Termín jeho nástupu výkonu trestu se blíží, proto se rozhodl odejít z klubu, o který se staral přes třicet let.
Prodej je podle Sportu v konečné fázi jednání. „Je to tak, můžu potvrdit. V Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři,“ řekl Pelta deníku. S kým jedná, neuvedl. „Je to ale závěrečná fáze, otázka dnů,“ dodal.
Projednávání dotačního případu se táhlo sedm let. Letos v květnu Vrchní soud potvrdil Peltovi trest odnětí svobody na pět a půl roku nepodmíněně. Nyní už jen čeká na zprávu, kdy a kde má k výkonu trestu nastoupit.
Jablonec bude dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a naposledy tento týden Pardubice.
Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové a opět Plzeň, o níž se údajně zajímá miliardář Michal Strnad.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|7
|16
|2.
|Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|8
|14
|3.
|Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|4
|13
|4.
|Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|4
|12
|5.
|Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|8
|11
|6.
|Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|1
|10
|7.
|Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|1
|9
|8.
|Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|-1
|7
|9.
|Bohemians 1905
|5
|2
|0
|3
|3:7
|-4
|6
|10.
|Hradec Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|-3
|5
|11.
|Dukla Praha
|6
|1
|2
|3
|5:8
|-3
|5
|12.
|Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|-3
|5
|13.
|Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|0
|4
|14.
|Mladá Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|-6
|4
|15.
|Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|-4
|3
|16.
|Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|-9
|1