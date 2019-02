Místo juniorky ligová generálka. Bohemians kvůli zraněním a chřipce narychlo povolávali mladíky

„Musím poděkovat Bohemce, že jsme zápas vůbec mohli odehrát, protože zdravotní problémy měli velké,“ říká na Radiožurnálu po utkání ten spokojenější z dvojice trenérů - Roman Skuhravý.

Dukla v posledním zápase před ligou porazila Bohemians 2:1, zelenobílí totiž do Dejvic dorazili kvůli zraněním a chřipkové epidemii v kombinované sestavě.

„Přijeli jsme bez 12 hráčů do pole, přes noc nám pět hráčů onemocnělo a už tak jsme jich měli hodně mimo, takže jsme povolali tři hráče z juniorky a tři z dorostu, aby se utkání mohlo uskutečnit, pro mě to tak nebyla generálka na ligu, ale jeden z přípravných zápasů,“ vysvětluje kouč vršovického týmu Martin Hašek.

Jedním z těch na poslední chvíli povolaných hráčů, který si odbyl premiéru v seniorském A týmu Klokanů, byl vietnamský záložník Anh Le Tuan.

„Ráno jsem měl mít zápas s juniorkou, místo toho mi řekli, že máme sraz z Ďolíčku, že mám jet s áčkem,“ vypráví Anh Le Tuan, jak z Uhříněvse zamířil do Vršovic a pak Dejvic.

A nejen, že naskočil do druhé půle a debutoval, dokonce byl tím, kdo šest minut před koncem dokázal snížit na 1:2. Jestli to Le Tuana bude něco stát do týmové kasy, neví: „Doufám, že kluci si na to nevzpomenou,“ usmívá se mladý záložník a šanci má, protože mezi marody je i týmový pokladník Michal Šmíd.

K ligovému startu ale mají Anh Le Tuan, stoper Miroslav Václavík nebo záložník Matyáš Buneš ještě daleko. „V určitých situacích jsem si pár kluků všiml, ale jsou to hráči, kteří s námi standardně ani netrénují a na tom se po dnešku s největší pravděpodobností nic nezmění,“ řekl trenér Bohemians Martin Hašek, zatímco trávník na Julisce šli proběhnout fotbalisté Dukly.

Ti mohli být podstatně spokojenější. „Je určitě pozitivní, že jsme generálku vyhráli. Mohli jsme být lepší v kombinaci mezi řadami, to nám celkem nešlo. Ale šancí jsme měli celkem dost a Bohemka taky nehrála úplně špatně,“ myslí si obránce Jakub Podaný.