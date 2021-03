Česká lvíčata vydřela na úvod Eura remízu s oslabenou Itálií, k bodu jim pomohl vlastní gól

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let vstoupili do mistrovství Evropy remízou 1:1 s Itálií. Jednoho z favoritů turnaje poslal ve slovinském Celje do vedení v 31. minutě útočník Gianluca Scamacca, ale v 75. minutě Lvíčata díky vlastní brance Giulia Maggioreho vyrovnala. Od 84. minuty dohrávala Itálie bez vyloučeného Sandra Tonaliho, ve čtvrté minutě nastavení uviděl červenou kartu i Riccardo Marchizza.

