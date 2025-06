Začíná mistrovství Evropy do 21 let. Úspěch může fotbalistům pomoci k vysněnému angažmá

O týmový úspěch, ale i o svou budoucnost budou hrát čeští fotbalisté do 21 let na mistrovství Evropy, které startuje na Slovensku už ve středu. Čeští fotbalisté turnaj vyhráli pouze jednou v historii - v roce 2002. Úspěch vynesl řadě z nich zahraniční angažmá. A právě na ně by chtěl tým pod vedením kapitána Václava Sejka navázat. Bratislava 9:27 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán národního týmu do 21 let Václav Sejk | Zdroj: Profimedia

Utkáním domácích Slováků se Španělskem začne ve středu v Bratislavě fotbalové mistrovství Evropy jednadvacítek. Češi do turnaje vstoupí ve čtvrtek. Jejich prvním soupeřem budou v Dunajské Stredě Angličani. Češi chtějí na šampionátu zapůsobit týmovým výkonem, ale stejně tak se chce ukázat každý zvlášť.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co před začátkem turnaje říkají kapitán Václav Sejk a Matěj Hadaš

„Vždycky, když jsme jeli na mistrovství Evropy, ať už to bylo seniorské nebo do 21 let, tak jsme věděli, že když se ten turnaj povede, tak můžeme vystřelit do nějaké top ligy. S takovým úmyslem by tam měli jezdit i kluci teď,“ radí současným hráčům reprezentační jednadvacítky vicemistr Evropy z roku 1996 a bronzový medailista z Eura 2004 Vladimír Šmicer.

Ale asi by ani nemusel, podle olomouckého beka Matěje Hadaše jsou si toho všichni vědomi.

„Každý z nás to vnímá a ví, že tohle je vrchol naší dosavadní kariéry, ať už seniorské nebo mládežnické. Není potřeba ani říkat, že když se nám to povede, tak můžou různé individuality vyletět, nebo se zviditelnit. Každý z nás to tak vnímá a bude se chtít předvést a ukázat, že na to má,“ popisuje Hadaš pocity před turnajem.

Platí to i pro ty, kteří si už vyzkoušeli zahraniční angažmá, ale stále patří klubu z české nejvyšší soutěže. Což je třeba případ dvou sparťanů - záložníka Adama Karabce, který slavil postup do německé Bundesligy s Hamburkem, a Václava Sejka. Ten naposledy nastupoval v útoku portugalského Famalika-a.

2:04 Portugalsko je po životní stránce nejlepší, je s hostováním ve Famalicau spokojený útočník Sejk Číst článek

„K tomu, aby se každý z nás mohl na turnaji nějak prodat, je potřeba v první řadě týmový úspěch. To jsme viděli v minulosti, kdy Češi turnaj vyhráli a přišlo hodně přestupů,“ připomněl kapitán národního týmu Václav Sejk české zlato z Eura jednadvacítek v roce 2002 ve Švýcarsku.

To vyneslo například brankáři Petru Čechovi i obránci Václavu Drobnému angažmá ve Francii. Čechy tehdy přestoupil ze Sparty do Rennes, Drobný z Blšan do Štrasburku.

„Poslední turnaj se nám nepovedl a nikdo se neprodal. Vyzdvihnul bych třeba Vasila Kušeje, který na turnaji hrál skvěle. Myslím si, že mu uškodilo, že jsme nešli dál a neměl možnost se ukázat v dalších zápasech. Proto doufám, že se dostaneme do další fáze turnaje, a to může otevřít dveře mnohým z nás,“ dodává Sejk.

21 | Nalaďte si cestu lvíčat evropským šampionátem do 21 let! Začínáme už ve čtvrtek 12. června proti Anglii! pic.twitter.com/4duHCviKC1 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 10, 2025

Jak se bude dařit českým fotbalistům do 21 let na letošním evropském šampionátu na Slovensku nejen týmově, ale i individuálně? O tom uslyšíte v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. Prvním soupeřem výběru kouče Jana Suchopárka bude ve čtvrtek od 21 hodin Anglie. Pak se Češi utkají v neděli večer ještě s Německem a příští středu se Slovinskem.