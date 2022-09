Držení se za ruce a duhové vlajky. Katar během fotbalového mistrovství uvolní anti-LGBT zákony

Katar zaručil, že LGBT+ fanoušci nebudou během mistrovství světa ve fotbale postihováni za držení se za ruce na veřejnosti či nošení duhových vlajek. Vyplývá to z prohlášení šéfa anglické fotbalové asociace Marka Bullinghama. Asijská země, ve které jsou stejnopohlavní vztahy nezákonné, ale podle The Guardian bude cizince vyzývat k respektování místní kultury a není jisté, jakou hranici tolerance nastaví. Londýn 13:45 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Duhové vlajky LGBT komunity | Zdroj: Reuters

Jedna z největších sportovních akcí světa začne 20. listopadu a skončí 18. prosince. Výběr pořadatelské země vyvolal mnoho rozpaků, ať už kvůli náročnému klimatu (mistrovství se z tradičního letního termínu přesunulo na zimní), nedodržováním lidských práv dělníků pracujících na stavbě stadionů, či katarské kriminalizaci stejnopohlavních vztahů.

Výkonný ředitel anglické fotbalové asociace (FA) Mark Bullingham ale fanoušky ujistil, že FA dostala od Kataru záruky, díky kterým se členové LGBT+ komunity nemusí během šampionátu obávat zatčení. Alespoň ne za menší „prohřešky“ jako držení se za ruce či nošení duhových vlajek.

„Na tyto otázky jsme se katarských autorit posledního půl roku soustavně ptali. Tyto zákony budou před začátkem šampionáty pozastaveny, takže věci, na které odkazujete, budou legální,“ odpověděl Bullingham na tiskové konferenci anglického národního týmu na dotaz, zda mohou být angličtí LGBT+ fanoušci zatčeni za držení se za ruce.

Duha před mešitou

Mnoho zemí už s předstihem oznámilo, že ohledně porušování lidských práv v Kataru nebudou zticha. Dánové například oznámili, že místo sponzorů dostanou na dresech prostor kritické vzkazy.

Anglický útočník Harry Kane zase bude na šampionátu nosit kapitánskou pásku v duhových barvách. K tomuto gestu se pravděpodobně připojí i mnoho dalších reprezentačních výběrů.

Právě otázka nošení duhových oblečení a vlajek v duhových barvách byla dalším tématem, které fanoušci s letenkami do Kataru řešili.

„Mluvili jsme s Katarem o všem, i o duhových vlajkách. Budou povoleny, pokud nebudou využívány nějakým neuctivým způsobem. V tomto ohledu jsme dostali i konkrétní případ – vyvěšování vlajek na mešity,“ oznámil Bullingham, který si dialog s katarskými zástupci pochvaluje.

„Komunikovali s námi a dostávali jsme uspokojující odpovědi. Byli instruování tak, aby byli co nejvíce tolerantní. Všechny komunity budou v zemi vítány, to je vzkaz, který od nich dostáváme,“ řekl předseda asociace.

Kde je hranice?

Obavy mezi fanoušky ale zůstávají. Jak potvrdil sám Bullingham, který se sešel se zástupci anglických LGBT+ fanoušků, mnoho z nich stále cestu do Kataru kvůli tamním zákonům neplánují.

A není divu, dosud totiž není jisté, kde úřady nastaví hranici mezi tím, co je přípustné a co není. Zdroje The Guardian potvrzují, že Katar bude přes všechna jednání s ostatními zeměmi důrazně naléhat na fanoušky, aby respektovali místní kulturu, do které veřejné projevy náklonnosti nepatří.

Do začátku mistrovství zbývají dva měsíce a stále zůstává mnoho otázek. Budou se moci stejnopohlavní páry ve městech a na stadionech políbit? Jak přesně definuje země „neuctivé chování“, za které by mohla hnát lidi před soud?

„Chápu obavy fanoušků, někteří kvůli tomu nepojedou. Mají pocit, že vypršel čas na to, aby dostali všechny informace, které zaručují, že budou v bezpečí. Komunikovali jsme a stále komunikujeme s bezpečnostními týmy na místě, které nám dávali dobré ohlasy, ale jasných informací rozhodně potřebujeme víc,“ doplnil Bullingham.