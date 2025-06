‚Jako kdybych vyšel ze sauny.‘ Na mistrovství světa klubů bojují s vysokými teplotami, i hra je pomalejší

Mezinárodní fotbalová asociace FIFA nebere riziko extrémně vysokých teplot dostatečně vážně, myslí si Peter Crisp z environmentální organizace Fossil Free Football.

Například během úterního zápasu mezi Bayernem Mnichov a Benficou naměřili na stadionu v Charlotte teplotu 36 stupňů Celsia. Trenér německého celku Vincent Kompany po zápase zmínil, že přestože jeho svěřenci na portugalský celek nestačili (0:1), je na prohře pozitivní fakt, že už nemusí znovu hrát v Charlotte.

Podobný názor sdílel i kouč dalšího německého celku Borussie Dortmund Niko Kovač. Ten se podle svých slov po jednom ze zápasů v Cincinnati cítil, „jako kdyby právě vylezl ze sauny.“

Střídající hráči Bayernu tak například sledovali první poločas zápasu proti Benfice v klimatizované šatně, aby nemuseli sedět u hrací plochy.

A familiar sight... Kimmich, Kane and co watching Bayern's first half against Benfica inside the locker room to avoid the blazing heat in Charlotte 🥵



Weather concerns have continued to impact the tournament, with temperatures reaching up to 40°C🔥#FIFACWC | #SLBFCB pic.twitter.com/jV6SMmXqyK