Ženské mistrovství světa ve fotbale sleduje víc fanoušků než mužský šampionát Afriky

Mistrovství světa ve fotbale žen táhne na francouzské stadiony tisíce diváků. Průměrně na ně chodí přes 21 tisíc fanoušků, a to zbývají odehrát ještě dva nejlukrativnější zápasy o zlato a o bronz. Například současně hraný Africký pohár národů mužů má průměrně o sedm tisíc diváků na zápas méně. Praha 17:01 5. července 2019

Přitom to paradoxně vypadá, že tohle ženské mistrovství světa bude nejméně sledované za poslední čtyři šampionáty. Když se hrálo například v roce 2007 v Číně, nebo v roce 1999 ve Spojených státech, tak na zápasech fotbalistek bylo v průměru 37 tisíc diváků.

Zejména Spojené státy velmi podporují ženský sport a šampionát je tam hodně sledovaný. Teď ale začalo mistrovství zajímat i země, kde byl fotbal typicky mužským sportem.

Například britská BBC na úvod šampionátu oznámila, že utkání Angličanek proti Skotkám bylo nejsledovanějším ženským fotbalovým zápasem v historii stanice, kterou si právě na zápas naladilo přes šest milionů lidí.

Tato čísla postupně rostla a poslední zprávy mluví skoro o dvojnásobku. Utkání Anglie - USA vidělo přes 11 milionů lidí. O fenoménu ženského fotbalu mluvila v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 také někdejší hráčka Blanka Pěničková – ženský fotbal se podle ní od toho mužského tolik neliší.

„Přijde mi to technicky téměř stejné. Fotbalistky dokážou spoustu věcí, které dokážou i mužští kolegové. Možná to není tolik takticky svázané, protože oproti jiným sportům – basketbal má nižší koš, volejbal má nižší síť – je fotbal pro ženy i muže stejný. Hraje se 90 minut na stejné rozměry hřiště i branek,“ říká Pěničková s tím, že to samozřejmě ovlivňuje to, jak hra vypadá.

Ženský šampionát ale není ten nejsledovanější fotbalový turnaj současnosti – více než 30 tisíc diváků chodí v průměru na mužský jihoamerický šampionát Copa América, kde se v neděli utkají Peru a Brazílie o titul.