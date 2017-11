Klíčový je úspěch, třeba postup na MS. 'Pak bude i ženský fotbal populární,' sní české fotbalistky

Čeští fotbalisté si na mistrovství světa znovu nezahrají. Reálnou šanci probojovat se na svůj závěrečný turnaj ale stále mají ženy. V polovině kvalifikace se drží v popředí skupiny a mohou myslet alespoň na baráž. Pro zdejší ženský fotbal by to byl obrovský úspěch. A třeba by pomohl ke zvýšení popularity, která zatím rozhodně není velká. Praha 15:36 12. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalistky Slavie Eva Bartoňová (vpravo) a Sparty Petra Vyštejnová | Zdroj: ČTK

„Když si vezmete individuální sportovce, kdo tady věděl o rychlobruslení, dokud Martina Sáblíková nebyla totální světovou špičkou? Myslím, že k tomu máme ještě hodně daleko a ještě i hodně práce před sebou,“ říká pro Radiožurnál hráčka Slavie a české reprezentace Eva Bartoňová. Nedělá si iluze, že by český ženský fotbal vystřelil v nejbližší době na žebříčku popularity na nejvyšší místa. Zatím totiž chybí podstatná věc, a tou je úspěch.

„Jakmile začneme mít výsledky na reprezentační i klubové úrovni, třeba Slavie a Sparta, tak se ženský fotbal dostane do širšího povědomí fanoušků,“ doufá fotbalistka Sparty a další členka národního týmu Petra Vyštejnová. A výborným výsledkem by byl postup na mistrovství světa.

„Kdyby se nám podařilo na nějaký ten šampionát konečně už po těch všech letech postoupit, tak by třeba některým hlavně chlapům došlo, že ženský fotbal hrát můžou a nebylo by to o tom, že by nás posílali k plotně,“ usmívala se Eva Bartoňová.

Hráčská základna ženského fotbalu není v Česku zrovna velká, i když dochází ke zlepšení. „Pamatuji se, že když jsem hrála fotbal jako malá, byla jsem na hřišti jediná v celém okrese nebo jsme byly dvě a většinou se všichni divili ‚ježkovy voči, holka hraje fotbal? Co to je?‘. Teďka je ta situace trošku lepší. Když vidím vesnické týmy, tak pár holek vždycky v tom týmu mají. Už to není úplně o tom, že by to všichni zatracovali, takže se to snad posouvá.“

K fotbalu se dřív hodně dostávaly dívky přes rodinu - hráli jejich tátové nebo bratři, a stejně začala i Eva Bartoňová, která byla zase motivací pro další. „No, mám o deset let mladší ségru. Díky tomu, že jsem hrála fotbal a že mi to vydrželo doteď, tak i ona začala s fotbalem a navezla do toho celou třídu svých spolužaček u nás ve Studénce, kde jsem s fotbalem začínala. Už mají svůj vlastní holčičí tým a hraje tam patnáct holek, které chodí na tréninky,“ popisuje hráčka Slavie.

Cesta k ženskému fotbalu ale může vést i přes školu. „Teďka se na školních úrovních dělají různé turnaje, fotbalové nábory, školičky. I díky tomu se ženský fotbal dostává úplně do těch nejmladších kategorií. To je právě ten důvod toho, že i maminky začínají přemýšlet trošičku jinak. Že by už nemuseli svou holčičku dát na balet nebo na nějaký ženský sport,“ myslí si Petra Vyštejnová.

Pokud by se opravdu povedlo zvětšit základnu hráček a zvednout zájem o ženský fotbal, mohla by se do budoucna zvýšit jeho kvalita v Česku. Momentálně chybí větší rozložení konkurence. Zatím jsou jen dva jasní a ve všech směrech silní vládci domácí ligy - Slavia a Sparta, kteří stahují nejlepší fotbalistky.