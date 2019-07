Trenér Boleslavi po zápase s Bohemians: Nikoho tady nemůžu obhajovat, nepodali dobrý výkon

Do pražských Vršovic si po výhře nad Karvinou jeli pro další ligové body, utkání 2. kola na stadionu v Ďolíčku ale fotbalistům Mladé Boleslavi nevyšlo podle představ. Středočeši prohráli na hřišti pražských Bohemians 0:3 především vinou nepovedené první půle, ve které mladoboleslavští inkasovali všechny góly. Praha 7:24 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Fulnek (vlevo) a Daniel Pudil (na zemi v bílém) z Mladé Boleslavi a Jan Vodháněl z Bohemians v 2. kole nejvyšší fotbalové ligy | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„První poločas bych hodnotil tak, že někteří hráči nabyli dojmu, že jsou možná lepší než hráči Bohemky, a to si myslím, že byl velký omyl. Bohemka hrála daleko důrazněji, agresivněji, brali nám balony v prostředku, nebyli jsme agresivní, byli ve sprintu. Zaostávali jsme ve všech atributech v první půli,“ citoval Radiožurnál trenéra Mladé Boleslavi Jozefa Webera.

Fotbalistům Mladé Boleslavi generálka před úvodním zápasem kvalifikace Evropské ligy hrubě nevyšla. Co na jejich výkony říká trenér Jozef Weber, si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

Ten byl z výkonu svých svěřenců v prvním poločase hodně rozladěný. Kromě tří vstřelených gólů měli navíc domácí v úvodní pětačtyřicetiminutovce i další stoprocentní šance a rozdíl ve skóre tak mohl být ještě výraznější. Kouč Středočechů na nepříznivý vývoj zareagoval o přestávce hned dvojitým střídáním.

Ze hřiště stáhl obránce Jakuba Fulneka a možná trochu překvapivě i nejlepšího střelce minulého ligového ročníku Nikolaje Komličenka. „Po první půli bych se spíš zeptal, kdybych ho nevystřídal, proč nestřídal. Na střídání bylo víc hráčů. Vybral bych si kohokoliv z nich. Nikoho tady nemůžu obhajovat, nepodali dobrý výkon,“ vysvětlil trenér.

Osmačtyřicetiletý mladoboleslavský trenér své svěřence po utkání nešetřil. Středočechy čeká ve čtvrtek úvodní duel předkola Evropské ligy proti kazašskému celku Ordabasy Šymkent. Debakl v Ďolíčku by tak za určitých okolností mohl mít na hráče efekt varovné facky, která je před důležitým zápasem vrátí zpátky na zem.

S takovou teorií ale na Jozefa Webera nechoďte. „Občas o tom čtu. Nepřidám se k těm trenérům. Mě to mrzí. Proč bychom měli dostávat facku? Celý týden se bavíme, že Bohemka je výborná, agresivní a teď tady mám říkat, že jsme dostali facku? Jsem naštvaný. S Karvinou jsme vyhráli s odřenýma ušima. Nevím, z čeho by měli být nahoře a dostávat facku. Takže ne, nedostali jsme facku. Spíš se bojím, aby to nebyla naše realita,“ dodal Weber.

Mladá Boleslav má po úvodních dvou kolech nové ligové sezony na kontě tři body a v tabulce je aktuálně jedenáctá. V neděli svěřenci trenéra Webera doma přivítají Opavu.