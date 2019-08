Byli jsme od postupu kousíček, řekl mladoboleslavský trenér Weber a litoval neproměněných šancí

Pro české fotbalové týmy to byl černý čtvrtek. Ve třetím předkole Evropské ligy se loučily Sparta, Plzeň a také Mladá Boleslav. Středočeši nestačili na rumunský FCSB, jediný a rozhodující gól celého dvojzápasu přitom inkasovali až v závěru domácí odvety. Mladá Boleslav 11:22 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi Jozef Weber | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Mladoboleslavští pykali ve dvojzápase s rumunským FCSB za neproměňování šancí. Oslabilo je také vyloučení Antonína Křapky po druhé žluté kartě. Trenér Jozef Weber moc dobře věděl, co jeho týmu chybělo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Mladé Boleslavi vypadli z Evropské ligy až gólem v samém závěru odvety. Více v reportáži Pavla Petra

„Když chceme takového soupeře porazit, tak musíme těch několik šancí proměnit a podat nadprůměrný výkon. To se nám povedlo jen v některých částech utkání, navíc se k tomu přidaly naivity jako ztráty nebo vyloučení. Byli jsme od postupu kousíček, bude mě to dlouho mrzet,“ řekl Weber Radiožurnálu.

Středočeši už sedmkrát v řadě nedokázali přejít z předkola do základní skupiny Evropské ligy. Ve čtvrtečním večeru byli hodně blízko tomu, aby se tentokrát k postupu o další krok přiblížili.

„Je to zklamání. Věřili jsme do poslední chvíle a dali jsme do toho hodně sil. Chtěli jsme to v oslabení dotáhnout aspoň do prodloužení, případně je ohrozit z nějaké standardky nebo využít nějakou chybu. Bohužel jsme před gólem nezachytili odražený balón a oni nás potrestali,“ litoval záložník Pavel Bucha.

Konec nadějí přinesla mladoboleslavským fotbalistům až závěrečná minuta odvety, chyba uvnitř vlastního pokutového území a po ní inkasovaná branka.

„V první chvíli jsem si řekl, že už je asi konec. Pak jsem ale věřil, že bychom si ještě mohli něco vytvořit, nějaký nákop, závar, ale oni to už zkušeně dohráli a k ničemu nás nepustili,“ dodal Bucha po vyřazení Středočechů.