ŽIVĚ: Mladá Boleslav doma hraje se Slavií. Hosté vedou 0:1. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Sobotní program Chance ligy uzavře večerní zápas fotbalistů Mladé Boleslavi a pražské Slavie. Pokud se úřadujícím mistrů zadaří, můžou se vrátit do čela tabulky. Na Spartu momentálně ztrácí dva body, ta ale zápas sedmého kola odehraje až v neděli doma proti Zlínu.
Svěřenci trenéra Aleše Majera do sedmého kola vstupují po neplánovaném volnu, kdy šesté kolo vynechali. Jejich soupeřem minulý týden totiž měli být Bohemians, v důsledku nemoci velké části vršovického kádru bylo utkání odložené.
Slavisté jsou zatím v lize stále bez porážky, naposled ale museli zápas proti Pardubicím doma otáčet.
Pražané do zápasu vstupují jako favorité. Středočeši nevyhráli ani jeden z předešlých devatenácti vzájemných zápasů, jednou se jim podařilo remizovat, osmnáctkrát ale museli skousnout porážku.
Zápas začal ve 20 hodin. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos.