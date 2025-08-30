ŽIVĚ: Mladá Boleslav doma hraje se Slavií. Hosté vedou 0:1. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Sobotní program Chance ligy uzavře večerní zápas fotbalistů Mladé Boleslavi a pražské Slavie. Pokud se úřadujícím mistrů zadaří, můžou se vrátit do čela tabulky. Na Spartu momentálně ztrácí dva body, ta ale zápas sedmého kola odehraje až v neděli doma proti Zlínu.

Autor poslední branky Vasil Kušej

Slavistický kanonýr Vasil Kušej (archivní foto) | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Svěřenci trenéra Aleše Majera do sedmého kola vstupují po neplánovaném volnu, kdy šesté kolo vynechali. Jejich soupeřem minulý týden totiž měli být Bohemians, v důsledku nemoci velké části vršovického kádru bylo utkání odložené.

Slavisté jsou zatím v lize stále bez porážky, naposled ale museli zápas proti Pardubicím doma otáčet.

Pražané do zápasu vstupují jako favorité. Středočeši nevyhráli ani jeden z předešlých devatenácti vzájemných zápasů, jednou se jim podařilo remizovat, osmnáctkrát ale museli skousnout porážku.

Zápas začal ve 20 hodin. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos. 

