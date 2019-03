O výhře Boleslavi rozhodl bývalý hráč soupeře. ‚Gól si užívám, ale Spartě dál fandím,‘ říká Matějovský

„Úvod byl špatný. Chystali jsme se na to, že zkusíme vysoko napadat a moc nám to nesedlo. Ale pak jsme se zvedli a dokázali jsme zlobit. Byly tam ztráty od gólmana a o poločase jsme si řekli, že bychom mohli něco využít a ono se to povedlo,“ zářil po utkání pro Radiožurnál mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský.

Sparťanská vítězná série skončila v Boleslavi. Vyhrály i Opava, Teplice a Olomouc Číst článek

Kapitán Mladé Boleslavi oblékal dres Sparty šest let. Vyhrál s ní mistrovský titul. Teď stál na opačné straně hřiště a byl to právě on, kdo po zmatku v rudé rozehrávce zařídil vítězství domácích.

„Zážitků mám spoustu. Vítězství i gól si užívám, ale do dalších zápasů budu Spartě přát, i dál jí fandím,“ prozradil.

Středočeši si v utkání proti Spartě věřili. Na hřišti to bylo vidět a právě oni zůstávají jediným neporaženým týmem v jarní části Fortuna ligy. „Je to podložené tím, že za sebou máme zápasy, kde byly výsledky i výkony na slušné úrovni. Věříme i ve vlastní síly, ale i Sparta je silný celek, moc si toho vítězství vážíme,“ prohlásil Matějovský.

Sparta musela po zápase strávit první porážku v jarní části ligové soutěže. Pykala za neproměňování šancí, především v prvním poločase.

Hašek: Nemusíme věšet hlavy

„Ač jsme prohráli, výkon v první půli byl vynikající. Boleslav do té doby byla neporažená a hrála v dobré formě. My jsme je na jejich hřišti přehrávali velkým rozdílem a měli jsme spoustu šancí. Ve druhé půli nás trošku srazil gól, ale nebyl to výkon, po kterém bychom měli věšet hlavy a být deprimovaní,“ uvedl po utkání sparťanský záložník Martin Hašek.

Mladý záložník poprvé od příchodu z Bohemians nastoupil v základní sestavě. V prvním poločase měl i obrovskou šanci, ale po nepřesném odkopu gólmana Šedy netrefil odkrytou branku.

„Byl jsem rád, že jsem hrál od první minuty. Když jste fotbalista, tak vás to od první minuty nejvíc baví, chcete tam být,“ smál se Hašek. „Měl jsem velkou šanci, kterou jsem neproměnil, což mě mrzí, ale snažil jsem se ze všech sil. Bohužel to nestačilo.“

A snažili se i fanoušci letenského týmu. Tentokrát snad bez jediného incidentu. Dokonce potleskem odměnili autora vítězné trefy a svou někdejší oporu.

„Bylo to moc hezké. Na Spartu mám samé dobré vzpomínky a dodnes jí držím palce. Ale v utkání s Boleslaví to jinak nejde. Musím pochválit všechny fanoušky a vítězství si užíváme my,“ chválil po utkání fanoušky mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský.

Marek Matějovský a Jan Šeda hodnotí vítězné utkání FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 2:1.

➡️ https://t.co/175gwEPepI — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) 30 March 2019