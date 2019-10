Prohospodařili jsme to, úplně jsme se stáhli ze hry, litoval po prohře v Boleslavi plzeňský Kopic

Fotbalisté Plzně přišli v lize o pětizápasovou sérii výher. Ve 12. kole prohráli na hřišti Mladé Boleslavi 1:2. A dramatické utkání mělo i dramatický závěr. Už v nastaveném čase proměnil domácí útočník Nikolaj Komličenko penaltu, dokonal mladoboleslavský obrat, a ukončil pětizápasovou vítěznou sérii Plzně. Mladá Boleslav 22:30 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kopic (vpravo) v souboji s hráči Boleslavi | Zdroj: ČTK

„Jsem zklamaný, že jsme tu neuhráli alespoň bod. Dostat v devadesáté minutě gól z penalty je hrubá chyba. Nemělo by se to stát,“ nevymlouval se na nic plzeňský trenér Pavel Vrba, když mluvil o nakonec rozhodujícím momentu zápasu. Viktorii navíc vedoucí Slavia v tabulce odskočila na šest bodů.

Plzeň vedla v Mladé Boleslavi, Středočeši ale utkání otočili a díky Komličenkově penaltě vyhráli 2:1 Číst článek

„Čeká nás těžký los, máme doma Baník, pak přijede Slavia. Tři body jsme potřebovali a měli jsme k tomu i dobře našlápnuto. Vedli jsme 1:0, co víc si přát? Byli jsme v zápase, ale bohužel jsme to prohospodařili. Úplně jsme se stáhli ze hry,“ kriticky přiznával jediný plzeňský střelec v Jan Kopic.

„Ve druhém poločase nás srazil gól Budinského, trefil to dobře do šibenice. Za minutu jsme ale měli hned šanci, kterou jsme nedali. Pak už to bylo nahoru dolů,“ dodal Kopic.

Zápas byl najednou po přestávce hodně hektický, možná až nezvyklé na podobně důležité utkání.

„Obě dvě mužstva se snažily hrát ofenzivně, obě mužstva měly šance zápas rozhodnout ve svůj prospěch mnohem dříve. Pro fanoušky je to určitě lepší fotbal, než když nejsou žádné šance. Když to budete hodnotit jako pro diváka zajímavé, tak z tohoto pohledu to bylo,“ dodal plzeňský trenér Pavel Vrba, který označil utkání za nadprůměrné. Jenže Viktoria si z něho neodvezla ani bod.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 6. 10. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 12 10 2 0 25:2 32 2. Plzeň 12 8 2 2 23:12 26 3. Ml. Boleslav 12 7 1 4 25:16 22 4. Ostrava 12 7 0 5 22:13 21 5. Jablonec 12 6 2 4 20:17 20 6. Slovácko 12 5 3 4 14:19 18 7. Sparta 12 5 2 5 22:18 17 8. Olomouc 12 4 5 3 17:15 17 9. Teplice 12 4 5 3 10:12 17 10. Liberec 12 4 2 6 16:17 14 11. Bohemians 1905 12 3 3 6 16:22 12 12. Karviná 12 2 5 5 11:14 11 13. Č. Budějovice 12 3 2 7 15:24 11 14. Příbram 12 3 2 7 11:22 11 15. Zlín 12 3 1 8 9:19 10 16. Opava 12 2 3 7 7:21 9