‚Jestli tohle je penalta, končím s fotbalem.‘ Souboj Boleslavi s Plzní rozhodl sporný moment

Ztráta fotbalistů Plzně na vedoucí Slavii se v lize zvětšila na šest bodů. Západočeský tým totiž na rozdíl od lídra tabulky ve 12. kole prohrál v Mladé Boleslavi 1:2. Dramatický souboj, ve kterém Viktoria vedla, rozhodli domácí hráči v posledních minutách z penalty. Mladá Boleslav 8:37 7. října 2019

Do konce 90. minuty zbývá pár sekund, fanoušci Mladé Boleslavi pískají a pak se radují. Rozhodčí Ondřej Lerch totiž nejdřív ukazuje „hrajte dál“, vzápětí ale ukazuje na puntík pro pokutový kop a na video se pro kontrolu podívat nejde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Penalta v posledních minutách fotbalového zápasu vždycky vzbudí hodně emocí. A jedna taková byla i v ligovém utkání mezi Mladou Boleslaví a Plzní. Více si poslechněte v reportáži Mirko Vasiće

„Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ nekomentoval plzeňský trenér Pavel Vrba situaci, při které došlo ke střetu mezi gólmanem Viktorie Alešem Hruškou a mladoboleslavským útočníkem Jiřím Klímou.

Kouč domácích Jozef Weber k nakonec rozhodujícímu momentu řekl: „Okomentuji to jako trenér: fantastická přihrávka Marka Matějovského, výborný náběh Klímy do šance a pak přišel ten zákrok.“

Plzeňský záložník Jan Kopic popisuje souboj ze svého pohledu následovně. „Útočník Klíma tam byl o trochu dřív, vystřelil, ale Hrušoun to chytil. Pak tam byla srážka. Nevím, jak je to v pravidlech. Je tady video, takže asi správně,“ nechtěl se Jan Kopic pro Radiožurnál pouštět do větších rozborů a poukazuje, že na utkání byl videoasistent rozhodčího - anglickou zkratkou označovaný VAR.

Jiný plzeňský fotbalista David Limberský, který je zraněný a v zápase hrát nemůže, má ale jasno. Na instagramu napsal: „VAR jestli tohle je penalta končím s fotbalem klauni…“

Celou situaci určitě vyhodnotí komise rozhodčích fotbalové asociace. Fanoušci při pohledu na sociální sítě a do diskuzí ale o mají o čem psát. A jednotný názor rozhodně nemají. Na hřišti se ale penalta kopala a Nikolaj Komličenko z ní rozhodl o vítězství Mladé Boleslavi nad Plzní 2:1.