Moderní stoper, rytíř fotbalu nebo šampion. České i zahraniční osobnosti se loučí s Beckenbauerem

Bývalého fotbalisty a nyní trenéra Františka Straky se velmi dotklo úmrtí legendárního německého obránce a kouče Franze Beckenbauera, kterého považoval za výjimečného člověka. Podle Antonína Panenky přezdívka „Císař" německého mistra světa odpovídá charakteru legendy světového fotbalu. Vývalý český záložníktaké ocenil, jak Beckenbauer přijal finálovou porážku od Československa na mistrovství Evropy 1976. Praha 22:23 8. ledna 2024

Dvojnásobný držitel Zlatého míče Beckenbauer zemřel v neděli ve věku 78 let, rodina o jeho úmrtí informovala v pondělí.

Dlouholetý hráč Bayernu Mnichov vyhrál mistrovství světa s tehdejším Západním Německem jako hráč (v roce 1974) i trenér (1990). To se povedlo už jen v pátek zesnulému Brazilci Máriu Zagallovi a Francouzi Didieru Deschampsovi.

„Samozřejmě se mě to neskutečným způsobem dotýká, poněvadž pro mě byl Franz vzor se vším všudy. Když ho znáte ještě osobně, tak to strašně moc bolí. Byl to skvělý člověk, hlavně po lidské stránce neměl chybu,“ konstatoval Straka.

„Byl to i skvělý fotbalista a trenér, člověk, který opravdu zásadně ovlivnil i německý fotbal, který se díky Franzovi dostal tam, kde byl, nebo je. Čest jeho památce, je to strašná škoda,“ dodal.

Nejvíc si na něm vážil jeho lidskosti a kamarádského přístupu. „I když to byla obrovská osobnost, tak vůbec nedával najevo, že je něco víc než ty. S každým si popovídal, každému stiskl ruku, dal podpis. Bylo to úžasné,“ uvedl pětašedesátiletý Straka.

„Byl to takový první moderní typ stopera, který dokázal vyvážet balony a dostávat se do koncovky. Němci ho opravdu milují. Byl to fantastický borec a opravdu výjimečný člověk,“ poznamenal.

‚Povýšil pozici stopera‘

Bývalý český záložník Panenka vzpomíná na Beckenbauera jen v tom nejlepším světle. „Byl to hráč a člověk, který vynikal. I přízvisko ‚Císař‘ souhlasí v tom, že to byl neskutečně slušný a poctivý fotbalista nejenom na hřišti, ale i v životě. Byl to takový rytíř fotbalu,“ uvedl Panenka.

„Mám na něj jenom ty nejkrásnější vzpomínky, protože jsem měl možnost zahrát si s ním jako s protihráčem, ale hlavně jako se spoluhráčem, když jsme spolu několikrát hráli za výběry světa nebo Evropy,“ vzpomněla hráčská legenda pražských Bohemians 1905.

S Beckenbauerem ho pojil přátelský vztah. „Samozřejmě ho trošku mrzelo, že ve finále v roce 1976 měl jubilejní 100. zápas za německou reprezentaci, což jsme mu překazili. Vzal to ale s noblesou jeho vlastní. Po zápase nám poblahopřál a myslím si, že jsme i na baru vypili malé pivečko,“ prohlásil Panenka, který penaltový rozstřel ve finále v Bělehradě zakončil „vršovickým dloubákem“.

Ocenil ho i jako hráče. „Začínal coby střední obránce, ale svoji pozici povýšil tím, že hrál jinak než ostatní. Hodně se věnoval ofenzivě, dovedl dát dlouhý balon, dovedl míč vyvést, což v té době nebylo moc zvykem, dával i góly. Pozici stopera nebo předstopera povýšil,“ uvedl pětasedmdesátiletý Panenka.

‚Skutečná legenda‘

S legendou německého fotbalu se rozloučil i prezident FIFA, Gianni Infantino. „Navzdory úspěchům a triumfům a své popularitě zůstal ‚Císař‘ vždy skromný a nohama na zemi. Jeho úmrtí je bolestná ztráta pro německý a světový fotbal. Opravdu skvělý člověk, přítel fotbalu, šampion a skutečná legenda, drahý Franz nikdy nebude zapomenut,“ konstatoval.

Podle současného trenéra německé fotbalové reprezentace Juliana Nagelsmanna byl nejlepším fotbalistou v německé historii: „Jeho verze role libera změnila fotbal. Nad trávníkem se vznášel. Jako hráč a později jako trenér byl impozantní, byl nad vším. Ani zdravotní problémy a rány osudu nemohly otřást aurou, kterou si udržel až do konce.“

„Císař odešel: představoval eleganci, laskavost a přátelství. Provázel mě životem hodně dlouho. Přivedl mě k fotbalu jako Pelé, Cruyff nebo Charlton. Byl pro mě ztělesněním vysoké úrovně - na hřišti i mimo něj,“ popsal jeho vliv trojnásobný držitel Zlatého míče Michel Platini.

