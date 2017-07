Mohli jsme mít krásný večer, litovali po remíze sparťané. Rosický po návratu děkoval fanouškům

Mohlo se jednat o slavnostní večer, jenže nakonec ho měli fotbalisté Sparty poněkud trpký. Letenští po prohře v Evropské lize neodstartovali úspěšně ani do ligové soutěže. V úvodním kole doma remizovali s Bohemians 1:1. Radost ze startu Tomáše Rosického nebo jubilejního gólu Davida Lafaty tak byla pryč. Praha 7:45 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rosický (vlevo) po svém příchodu na hřiště přebral od Davida Lafaty kapitánskou pásku. | Foto: ČTK, Michal Krumphanzl

Dvacet minut před koncem utkání zažila Letná obrovský aplaus. Po jedenácti měsících pustilo zdraví do soutěžního utkání Tomáše Rosického. Stadion se otřásal v základech. „Nádherné a emotivní přivítání. Fanoušci si zaslouží mé poděkování,“ prozradil Radiožurnálu po utkání Rosický.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalistům pražské Sparty vstup do nového ročníku ligy nevyšel

Někteří lidé jeho návrat do klubu, který jej vychoval, zpochybňovali s tím, že se jedná o marketingový tah. „Internetový svět a ten reálný jsou diametrálně odlišné. Já se setkávám s lidmi, kteří jsou na mně příjemní, návrat mi přejí a fandí mi. Z této strany to beru,“ prozradil šestatřicetiletý záložník. Důvodů k oslavě se zdálo být ve chvíli, kdy vyběhl na zelený pažit, více.

Sparta v tu chvíli vedla v malém pražském derby nad Bohemians 1:0. O jediný zásah se postaral David Lafata, pro kterého se jednalo o jubilejní dvoustý gól v nejvyšší soutěži. Zdánlivě povedený večer ale Letenským v závěru hosté z Vršovic výrazně zkazili. „Trochu nám to zhořklo,“ litoval po utkání Lafata, který kvůli remíze neměl na oslavu svého osobního úspěchu příliš velkou náladu.

Tomáš Rosický děkoval fanouškům za podporu už při rozcvičce. | Foto: ČTK, Michal Krumphanzl

„Mohl to pro nás být krásný večer, ale takhle je úplně zkažený,“ měl jasno také Rosický. Sparta po utkání s Crvenou Zvezdou Bělehrad nezvládla ani vstup do ligové soutěže, byť podala lepší výkon než v Srbsku. Zatímco její hráči odpovídali na dotazy novinářů, kromě dešťových kapek se ozývaly také oslavy z kabiny Bohemians.

Start do ročníku tedy Spartě nevyšel podle představ. Teď však musí letenský klub směřovat svou pozornost ke čtvrteční odvetě Evropské ligy. Z Bělehradu musí dohánět dvougólové manko. „Nám by pomohlo jakékoli vítězství, abychom se trochu odrazili. S Bohemkou se to bohužel nepovedlo, takže musíme máknout ve čtvrtek,“ přiznal kapitán David Lafata.