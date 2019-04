Hvězda rok narození 2000. Útočník Juventusu Moise Kean už střílí góly za italskou reprezentaci

Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala nebo Mario Mandžukić. Při jmenování útočných hvězd fotbalistů Juventusu si na něho moc fanoušků nevzpomene, přesto v 19 letech patří k největším talentům italské kopané. Útočník Moise Kean sice v turínském klubu nenastupuje pravidelně, díky své produktivitě se ale i v mladém věku dostal do kádru seniorské reprezentace. A v národním týmu se stal druhým nejmladším střelcem historie. Turín 14:56 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moise Kean | Zdroj: Reuters

Pro italské fotbalové fanoušky, to bezpochyby bylo překvapení. V sestavě národního týmu pro úvodní duel kvalifikace o mistrovství Evropy chyběli takoví střelci jako Fabio Quagliarella nebo Stephan El Shaarawy. Místo nich do utkání s Finskem nastoupil mladík Moise Kean, který se díky gólu ze závěru zápasu stal prvním hráčem narozeným po roce 2000, co dal gól v italské seniorské reprezentaci.

„Vždycky se snažím trénovat poctivě a být připravený, abych byl k dispozici, když přijde čas. Jsem šťastný, našel jsem další motivaci k tvrdé práci. Je tu ještě spousta jiných rekordů, které můžu a taky je hodlám překonat," prohlásil po zápase.

Tři dny po utkání s Finskem nastoupil Kean v základní sestavě národního týmu i do souboje s Lichtenštejnskem. Na hrotu útoku spolupracoval s o 17 let starším Quagliarellou, který Keanovi ve druhém poločase připravil gól.

„Kean má obrovskou kvalitu. Je neskutečně fyzicky silný, ale musí se pořád zlepšovat. Zároveň s ním musíme mít trpělivost, protože je pořád hodně mladý a na hřišti samozřejmě může dělat chyby,“ řekl na adresu Keana na pozápasové tiskové konferenci trenér italských fotbalistů Roberto Mancini.

Devatenáctiletému útočníkovi se v této sezoně náramně daří i na klubové úrovni. V dresu Juventusu nastoupil většinou jako střídající hráč do sedmi ligových utkání, ve kterých nastřílel hned pět branek.

„On je takový živel. Disponuje opravdu velkou silou a rychlostí, že je vyloženě na chlapský fotbal již připravený. V tak mladém věku mu jednoznačně pomohlo, že zůstal v Juventusu a že dennodenně trénoval s hvězdnými hráči, které Juventus má,“ řekl Radiožurnálu současný záložník švýcarského Lugana Roman Macek, který se s Keanem potkal během svého angažmá v Juventusu.

Jednadvacetiletý český fotbalista dobře ví, jak těžké je prosadit se z mládežnických kategorií až do A-týmu turínského klubu. Že se to podaří právě Keanovi, ale podle něj bylo jasné už delší dobu.

„Myslím si, že všichni věděli, že se z něj určitě stane výborný fotbalista. I v takhle mladém věku má k dispozici obrovskou sílu, obrovskou rychlost a tah na branku. V tomhle je výborný,“ chválí svého bývalého spoluhráče český fotbalista Roman Macek.