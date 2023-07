,Vyšlo to skvěle.‘ Chytila po debutu dresu Slavie těšil gól, ale i kamarádi z vesnice. Spokojený byl i kouč

Fotbalisté Slavie zvládli vstup do nove ligové sezony. Na domácím stadionu porazili Hradec Králové 2:0. V dresu Pražanů prožil úspěšný soutěžní debut útočník Mojmír Chytil. Letní posila z Olomouce přišla na hřiště po změně stran a krátce na to gólem pojistila domácí vedení. Praha 7:45 23. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Chytil | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Fotbalista Mojmír Chytil na úvod nové ligové sezony pomohl gólem k výhře Pražanů nad Hradcem Králové a potěšil tak mimo jiné početnou partu přátel, která mu do Edenu přijela fandit z Moravy.

„Premiéru jsem si užil moc, před krásnou atmosférou. Jsem hrozně rád, že jsem tu měl babičku s dědou. Kamarádů z vesnice vedle, těch přijelo vlakem šestnáct, takže jsem moc rád, že mě přijeli podpořit na první domácí zápas,“ vyprávěl po výhře nad Hradcem Králové spokojeny Mojmír Chytil, na kterého početný fanklub déle než hodinu po utkání čekal před stadionem.

Hned několik přátel slávistického střelce dorazilo z Klenovic na Hané, kde rodák z nedaleké Skalky u Prostějova v dětství s fotbalem začínal.

„Vyšlo to skvěle, dal gól. Víc si nemůžeme přát v jeho prvním zápase za Slavii, to je perfektní. Je opravdu od nás,“ usmíval se Chytilův dlouholetý kamarád Josef Popelka.

Podobně jako on byl s výkonem reprezentačního útočníka spokojený i trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Jeho výkon naznačil to, proč jsme ho brali a to je hlavně hra zády k bráně, tlak na středního obránce soupeře. Pro obránce je to peklo a věříme, že s kvalitními hráči okolo něj toho dokážeme ještě vyždímat víc,“ řekl na adresu Mojmíra Chytila po vítězném vstupu do ligové sezony trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský.