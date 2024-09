Když hraju s ním, tak dávám góly, těší Chytila spolupráce s Chorým v útoku. Slavia vede ligu o skóre

Fotbalová liga má po odehraných sedmi kolech nového lídra. V dohrávce toho šestého vyhrála Slavia v Mladé Boleslavi 2:0 a posunula se do čela tabulky o skóre před obhájce titulu ze Sparty. Ve slávistickém útoku vedle sebe poprvé v základní sestavě nastoupili Tomáš Chorý s Mojmírem Chytilem. Praha 11:33 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Chytil | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Fotbalisté Slavie poprvé nastoupili se dvěma reprezentačními útočníky - Chorým a Chytilem. I s jejich přispěním vyhráli ligovou dohrávku v Mladé Boleslavi.

„Už za reprezentaci jsme spolu hráli a když hraju s ním, tak dávám góly,“ řekl po zápase útočník Slavie Praha Chytil.

To se potvrdilo i tentokrát. Slávistický útočník Mojmír Chytil dal v prvním poločase nakonec vítěznou branku. „Myslím, že ve spolupráci není žádný problém. Vyhovíme si na hřišti, takže spokojenost,“ těší Chytila.

Chytilova spolupráce s Tomášem Chorým se po většinu zápasu zamlouvala i trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému.

„Když pominu prvních patnáct minut, to se trochu hledali, tak pak se ukázala jejich síla. Ve vápně to je pro soupeře strašně nepříjemné. Když tam jsou takoví hráči a jeden to rozeběhne na první tyč, druhý si to hledá, tak je to pro soupeře složité,“ dodal kouč Slavie.

Výhoda v kilogramech

To z vlastní zkušenosti mohl po utkání potvrdit i mladoboleslavský kapitán, obránce Marek Suchý.

„O jejich přednostech se ví, že jsou silní zády k bráně. Chtěli jsme to co nejvíc eliminovat. Souboje jsou těžké a dá to zabrat, protože to umí hrát dobře,“ vyprávěl Suchý.

„Musím říct, že to byl útok s hodně kilogramy a centimetry. Nemohli jsme je proto napadat vysoko, protože si o ně můžou pomáhat dlouhými balóny. Oni to dělali výborně a my jsme s tím bojovali,“ doplnil Suchého švédský kouč Mladé Boleslavi Andreas Brännström.

Kromě Slavie zvládla dohrávku šestého kola taky Plzeň. Doma zdolala Olomouc 2:1 a dál drží krok s pražskými S. Ze třetího místa na ně ztrácí dva body.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 18. 9. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 7 6 1 0 13:1 12 19 2. Sparta 7 6 1 0 16:6 10 19 3. Plzeň 7 5 2 0 15:3 12 17 4. Jablonec 7 3 2 2 7:4 3 11 5. Ostrava 7 3 2 2 7:5 2 11 6. Olomouc 7 3 2 2 11:10 1 11 7. Slovácko 7 2 4 1 4:5 -1 10 8. Mladá Boleslav 7 3 0 4 12:10 2 9 9. Hr. Králové 7 3 0 4 5:7 -2 9 10. Liberec 7 2 2 3 9:8 1 8 11. Bohemians 1905 7 2 2 3 6:7 -1 8 12. Karviná 7 2 2 3 6:11 -5 8 13. Dukla Praha 7 2 1 4 5:8 -3 7 14. Pardubice 7 2 0 5 6:11 -5 6 15. Teplice 7 1 0 6 7:15 -8 3 16. Č. Budějovice 7 0 1 6 1:19 -18 1