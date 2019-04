Slavia byla ve všem lepší, uznal Ščasný. Fanoušci ho po pohárovém vyřazení znovu vyhání z klubu

Ve finále českého poháru budou fotbalisté Ostravy a Slavie. Baník doma zvítězil nad Bohemians 1:0 a sešívaní v derby zdolali Spartu 3:0. Slávisté, kteří vedou ligovou tabulku, mají stále šanci, že poprvé v poválečné éře získají dvě nejcennější domácí trofeje. Praha 8:35 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavia v semifinále poháru jasně přehrála rivaly ze Sparty | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Sotva rozhodčí Pechanec ukončil zápas, zazněla v Edenu píseň ze staršího zábavního pořadu Možná přijde i kouzelník. K postupu do finále Mol Cupu ale slávisté nepotřebovali čáry, stačilo jim se Spartou neválčit tak, jak v nedávném ligovém derby.

„První derby sklouzlo do války, kterou jsme úplně nechtěli, protože fotbalově prostě máme navrch. Kluci se tomu nepoddali a odehráli to jako velký tým, byla to absolutní dominance,“ těšilo po postupu do pohárového finále Jaroslava Köstla, člena trenérského týmu Slavie.

„Kluci podali skvělý výkon od první do poslední minuty. Dařilo se jim fotbalově i soubojově. Zvládli utkání jak v nohách, tak i v hlavě,“ chválil.

Rozdíl ve výkonu obou mužstev vyjadřuje i statistika střel na branku – 11:0 pro Slavii. A jen díky gólmanu Hečovi si Sparta neodvezla ještě větší porážku:

„Něco jsem chytil, ale bohužel jsem stejně dostal tři góly a prohráli jsme, takže je to jedno. Tohle je tragédie,“ litoval na Radiožurnálu brankář Sparty.

Střídání u Součka

Sparťané byli v úvodu jarní části výsledkově úspěšní a dlouho drželi neporazitelnost. Jenže v poslední době se jim nedaří. O víkendu dostali doma tři góly od předposlední Karviné, teď další tři od Slavie.

„Věděli jsme, že mají silné standardní situace. Na Součka jsme vystřídali čtyři hráče a stejně vstřelil branku. Co k tomu říct. Zápas jsme nezvládli psychicky, nepodrželi jsme balon a nevyrovnali se s agresivitou Slavie. Byla ve všem lepší,“ uznal kouč Sparty Zdeněk Ščasný.

„Faktorů, kvůli kterým jsme se do téhle situace dostali, je hodně, ale nezlobte se, nebudu je rozebírat na tiskovce. Ale ani jeden z těch faktorů nemůže omluvit porážku s Karvinou. Myslíme si, že důvody známe, ale po zápase by to vyznělo podivně,“ přemýšlel.

Jenže část fanoušků Sparty už nechce na vysvětlení a zlepšení čekat, takže hostující kotel znovu během zápasu vyháněl Ščasného z klubu. Sparta už má téměř jisté, že bude i v páté sezoně po sobě bez trofeje.

„Udělat pohár byl náš vnitřní cíl a tímhle jsme si to zavřeli, takže mě to štve, ale nic s tím neudělám,“ povzdechl si trenér Sparty.

Vítězná Slavia se o český pohár utká s Baníkem, nejdřív ji ale čeká poslední kolo základní části fotbalové ligy proti Olomouci, Sparta ve 30. kole jede do Opavy.