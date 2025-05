Reakce na loňskou válku ve finále poháru. FAČR slibuje razantní opatření, databáze hříšníků ale chybí

Už 14. května se fotbalisté Olomouce a pražské Sparty utkají ve finále domácího poháru. Na Andrův stadion dorazí tisíce fanoušků z obou klubů a na ty budou dohlížet stovky pořadatelů. Cílem je tak předejít incidentům z loňského roku, kdy během finále v Plzni vběhli na hrací plochu příznivci Viktorie a Sparty a došlo k hromadné bitce. Na místě tehdy zasahovala policie a fanoušci dokonce napadli i televizní komentátory. Rozhovor Praha 8:00 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finále Mol Cupu v roce 2024 mělo dohru v podobě bitky mezi fanoušky Sparty, Plzně a také policií | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: ČTK

Co se vám vybaví při vzpomínce na loňské finále domácího poháru mezi Spartou a Plzní?

V první řadě se mi vybaví dlouhodobá a náročná příprava utkání spočívající v desítkách schůzek a jednání se všemi, kteří se podíleli na organizaci utkání, tedy složky Integrovaného záchranného systému, místní samospráva, ale také nesmím zapomenout ani na zástupce obou fanouškovských táborů.

Dále se mi vybaví sportovně vydařené utkání a výborná atmosféra na tribunách, ale pokažená fanoušky po ukončení utkání vniknutím na hrací plochu a následnými výtržnostmi.

Ano, měl jsem na mysli hlavně ty excesy po zápase. V médiích byla tehdy nejčastěji skloňována slova jako ostuda a skandál. Vnímáte to za pořadatele tak, že jste situaci, která se po závěrečném hvizdu odehrála, nezvládli?

V prvé řadě je třeba uvést, že organizace utkání je komplexní soubor opatření od stanovení příjezdových a příchodových tras ke stadionu, parkovacích ploch, nastavení vstupních procedur při napouštění stadionu a servisu v podobě dostatečného občerstvení a zábavy pro fanoušky atd. V tomto ohledu jsme v průběhu celého dne nemuseli řešit jediný incident a naopak se nám dostalo pozitivní zpětné vazby od obou klubů. Fanouškům jsme tak vytvořili nejlepší možné podmínky a maximální úsilí jsme věnovali komunikaci a snažili se je ovlivnit směrem k pozitivnímu chování.

Co se týká incidentu po ukončení utkání, mám za to, že ostraha hrací plochy byla zajištěna v dostatečném počtu členů pořadatelské služby, nicméně k určitému pochybení bez debat došlo. Pro ilustraci lze uvést, že na riziková ligová utkání v Plzni je nasazeno kolem 180 až 190 pořadatelů, na finálové utkání jich bylo zhruba 340 až 350.

Bezpečnostní manažer FAČR Jakub Schoř | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dokážete zpětně pojmenovat konkrétní příčiny?

Ihned po utkání jsem byl pověřen výkonným výborem FAČR, abych vypracoval analýzu celého incidentu a navrhl opatření, jejichž cílem by měla být prevence těchto negativních jevů. S odstupem času lze konstatovat, že došlo k pochybení tří konkrétních členů pořadatelské služby odpovědných za ostrahu hřiště před sektorem plzeňských fanoušků.

Tito tři pořadatelé flagrantním způsobem porušili vypracovanou instruktáž, nevykonávali svěřenou činnost tak, jak měli a umožnili vniknutí jednotlivců z plzeňského kotle na hrací plochu. V tu chvíli se naplno projevil davový efekt, který strhl ke vstupu na hrací plochu masu lidí.

Poté již nebylo v silách členů pořadatelské služby situaci zvládnout, proto jsem na základě zákona o podpoře sportu požádal o součinnost zástupce velitele BO, který byl se mnou přítomen v bezpečnostním velíně, přičemž vzhledem ke struktuře velení došlo k určitému prodlení k vydání rozkazu k zákroku.

Co uděláte letos jinak, aby k podobné situaci nedošlo?

Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, součástí analýzy byly i návrhy opatření vedoucích k redukci těchto negativních jevů. Jedním z cílů FAČR je prosazení tzv. licencovaného stewardingu, což se dá přeložit jako systém školení pro všechny, kdo chtějí vykonávat funkci člena pořadatelské služby.

Konkrétní opatření se pak vždy budou lišit od konkrétního místa konání finále s tím, že pro Andrův stadion v Olomouci dojde k razantnímu navýšení ostrahy hrací plochy. Budou také instalovány dodatečné zábrany proti vniknutí diváků na hřiště tam, kde nám to stavebně technické řešení stadionu dovolí. V rámci přípravné fáze pak podnikneme všechny standardní kroky jako v minulých letech, včetně komunikace s fanoušky tak, abychom vytvořili co nejpříjemnější prostředí.

Chybí databáze

Dělají problémy stále stejní fanoušci, nebo se viníky ne vždy podaří identifikovat?

Z mého úhlu pohledu není problém v identifikaci výtržníků. Pokud se nepletu, tak bezprostředně po utkání v Plzni policie zajistila osm osob pro podezření ze spáchání přestupku a v době po utkání další dva pro podezření ze spáchání trestného činu.

Problém vidím spíše v udělování trestů a jejich následné vymahatelnosti, alespoň u těch zákazů vstupu udělených ve správním řízení, případně u klubových zákazů. Absence databáze rizikových osob nám neumožňuje dozvědět se o těchto zákazech a vymáhat je.

Co říkáte na to, že se pak záběry běsnících fanoušků, kteří na stadionu páchají násilí, dostanou na sociální sítě a díky tomu je pak má možnost vidět téměř každý? Nebojíte se, že to odradí ty slušné příznivce nebo, že to může působit jako návod pro další fotbalové chuligány?

Nutno říct, že se v případě excesů, jakým byl incident po finále poháru v Plzni, jedná o ojedinělé případy a v žádném případě nelze fotbalové stadiony vidět jako nějaké rizikové místo, kam by nikdo neměl chodit. Situace se za poslední roky výrazně zlepšila a drtivá většina fanoušků dodržuje pokyny pořadatelské služby a chová se slušně.

Jako bezpečnostní manažer samozřejmě nemám radost, pokud k nějakému takovému incidentu dojde a je pak prezentován na sociálních sítích, ale zároveň si nemyslím, že by to odrazovalo další diváky od návštěvy fotbalových stadionů. Poslední ligová sezona má jednu z největších návštěvností v historii. Konec konců, každý takový incident poškozuje hlavně fanoušky samotné a jejich snahy o zkulturnění fotbalových arén.

sparta gewinnt in pilsen gegen pilsen den pokal wer hätte folgendes also schon vorhersehen können pic.twitter.com/gThUyaFrAw — Die Kneipe am Rande des Bahnhofs (@KarlivonBahnhof) May 22, 2024

Kolik Fotbalová asociace zaplatí za zajištění bezpečnosti na takovém utkání a máte alespoň rámcovou představu, na kolik může zásah vyjít Polici České republiky?

Bezpečnost stojí peníze a fotbalové prostředí není výjimkou. Zajištěním bezpečnosti je třeba rozumět vedle pořadatelské a bezpečnostní služby, i zdravotnické a požární zabezpečení, pronájem nášlapných zábran a bariér, zábory veřejných prostranství a parkovacích ploch nebo například výrobu navigačních a informačních cedulí, směrovek nebo akreditací.

V tomto konkrétním případě bude částka výrazně převyšovat jeden milion korun, což dokazuje, že FAČR do bezpečnosti investuje nemalé prostředky, nic nepodceňuje a zajištění přívětivého a bezpečného prostředí pro všechny účastníky utkání je jeho prioritou. Za Policii ČR bych se vyjadřovat nechtěl.

V posledních týdnech se například na stadionu pražské Sparty řešili dvě věci: konflikt, kdy se fanoušci letenského klubu poprali mezi sebou a pak také transparent KKK, který mohl odkazovat na extremistickou organizaci Kuk-klux-klan. Otázka zní, jak je možné, že se na stadionu jednoho z nejsledovanějších klubů v Česku prezentují lidé s takovými názory?

Prostředí tzv. kotle je specifické, s vlastními pravidly a hierarchií a pro kluby je velmi často obtížné, ne-li nemožné, jakkoliv situaci regulovat. V tomto konkrétním případě není tajemstvím, že jde o spor dvou skupin aktivních fanoušků, tzv. mladí vs. staří, kdy jedna skupina, zjednodušeně řečeno, nesouhlasí s názory druhé skupiny na způsob vedení tzv. kotle. Víc bych to nechtěl komentovat.

Během dnešního pohárového utkání se na Letné objevil tento transparent v hledišti. 🥶 pic.twitter.com/Py8BIgBS4o — Nosiči vody (@NosiciVody) April 23, 2025

Co se týče toho transparentu KKK, tak je velmi obtížné, spíše nereálné vámi zmiňovaný odkaz prokázat, že by se mohlo jednat o rasisticky motivovanou či trestnou činnost.

Během ligového utkání Hradce Králové s Karvinou, které se odehrálo letos v březnu, došlo také ke konfliktu mezi těžkooděnci a fanoušky. Policie následně zveřejnila záběry postupu a také vyjádření. Jakým způsobem Fotbalová asociace napomáhá klubům v tom, aby se podobným konfliktům předcházelo?

Fotbalová asociace společně s Ligovou fotbalovou asociací organizuje pravidelná školení pro bezpečnostní manažery klubů a pro tzv. styčné osoby pro styk s fanoušky, kam jsou pravidelně zváni představitelé policie ať už z pořádkové nebo kriminální policie a snaží se o nastolení vzájemného pochopení mezi oběma stranami a nastavení odpovídajícího přístupu k bezpečnostním opatřením.



Nevinní fanoušci FC Hradec Králové a zcela nevyprovokovaná policejní agrese… Pojďte se s námi podívat na náš nedělní zákrok, tentokrát z druhé strany - pohledem služebních kamer. #policiehkk https://t.co/iXkafWe0Zq pic.twitter.com/fF8S1J7r8P — Policie ČR (@PolicieCZ) March 13, 2025

Každý rok zaplatí kluby v nejvyšší soutěži statisícové, až milionové pokuty za pyrotechniku na stadionech. Jak Fotbalová asociace s těmito penězi nakládá a je vůbec možné, aby se v budoucnu pyrotechnika na stadionech vůbec neobjevovala?

To je otázka na Ligovou asociaci, protože kluby I. a II. ligy spadají pod Disciplinární komisi Ligové asociace, která sankce uděluje.

Bude někdy v Česku na fotbalových stadionech stejně bezpečno, jako například v Německu, Anglii, Španělsku?

Situace na stadionech je v České republice naprosto srovnatelná s uvedenými zeměmi a na základě zkušeností, které získávám jako bezpečnostní delegát UEFA s účastí na utkáních evropských pohárových soutěží po celém kontinentu, mohu s klidným svědomím uvést, že nijak nevybočujeme z průměru, co se týká negativních projevů.