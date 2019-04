Fotbalová asociace vybírá ideální stadion pro finále Mol Cupu. ‚Pro nás je to Olomouc,‘ zní z Baníku

Které fotbalové kluby budou bojovat ve finále domácího poháru je už pět dní jasné, kde to bude ale zatím stále ne. Pražská Slavia a ostravský Baník čekají na rozhodnutí Fotbalové asociace. To bude známo nejpozději ve středu. Praha 22:05 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s pohárem pro vítěze Mol Cupu po loňské triumfu | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Vždycky se to hraje na nějaké neutrální půdě a pro nás je důležité, aby to byl nějaký větší stadion, aby nás lidi povzbuzovali. Ovšem i Ostrava má fantastické lidi, takže určitě by to bylo dobré na nějakém větším stadionu, než jak jsme měli v Boleslavi. Tam jsme sice měli převahu, ale stále je to stadion pro 5 000 fanoušků a finále by se podle mě mělo hrát na větším stadionu,“ přeje si fotbalista Slavie Josef Hušbauer, který nechyběl u loňských oslav triumfu v domácím poháru.

Před rokem v Mladé Boleslavi Pražané porazili ve finále Jablonec. V této sezoně Slavii už chybí jen jedna výhra k obhajobě. Zatím ale není jasné, kde bude ve středu 22. května hrát letošní finále proti Ostravě.

„Myslím si, že Olomouc je na půl cesty pro všechny. My to máme asi o hodinu kratší, ale Slavie když pojede vlakem, tak tam je za dvě hodiny. Nemá cenu to hrát někde v Teplicích a tak, kde lidi nechodí. Jasně, přijeli by nějací fanoušci ze Slavie, naši taky přijedou, ale myslím si, že Olomouc je asi nejlepší řešení a dál nemá cenu nad ničím spekulovat. Nevím, co tu vymýšlíme, ať se to hraje v Olomouci a je klid,“ navrhuje ostravský brankář Jan Laštůvka. Pro souboj s pražskou Slavii by vybral jako neutrální hřiště olomoucký Andrův stadion.

Přijatelná dojezdová vzdálenost

„Snažíme se najít v rámci možností optimální variantu pro oba kluby a jejich početné fanouškovské tábory. Ideální by v tomto směru byla dohoda obou klubů. Organizátorem domácího poháru je ale samozřejmě Fotbalová asociace, a ta má v tomto směru poslední slovo,“ říká mluvčí Fotbalové asociace Michal Jurman.

Předseda představenstva ostravského Baníku Václav Brabec přiznal, že se v úterý sejde se svým protějškem ze Slavie Jaroslavem Tvrdíkem.

„Budu se snažit prosadit, ze všech variant, o kterých jsme přemýšleli, tu, která je podle nás nejlepší. Aby byla dojezdová vzdálenost jak pro Pražáky, tak pro Ostraváky nějak přijatelná. A jednoznačně i z důvodu kapacity a bezpečnosti je to pro nás úrovní stadionu Olomouc,“ přitakal Laštůvkovi Brabec.

Vedení Slavie nechtělo jednání komentovat. Podle mluvčího Fotbalové asociace Michala Jurmana se fanoušci dozvědí dějiště finále domácího poháru nejpozději ve středu.