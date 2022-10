Jablonec nečekaně končí v domácím poháru, ve 3. kole nestačil na druholigový Vyškov

Limberského neslavný přehled kauz: Útěk před policií, filmování na trávníku a nyní obvinění z vydírání

Bývalý fotbalista Plzně byl v minulém týdnu zadržen a následně obviněn z vydírání. Následně byl policií propuštěn a je vyšetřován na svobodě. Nebylo to však poprvé, co se Limberský dostal do problémů.