Los Mol Cupu: Liberec znovu pojede na Slavii, Zlín čeká Hradec Králové

„Spokojení jsme, že hrajeme doma. Rádi bychom měli náročný program, hraje se EL, bude se hrát liga. Mohl by to být pátý soutěžní zápas, takže věřím, že budeme připraveni. Ale Liberec je těžký soupeř, pro to nemusíme chodit daleko do minulosti,“ řekl na losu generální sekretář Slavie Jiří Vrba.

Plzeň vypadla z Mol Cupu, poslední čtvrtfinálové místo získalo v prodloužení Slovácko Číst článek

Souboj Slavie s Libercem bude nejprestižnějším soubojem pohárového čtvrtfinále, utkají se týmy, které jsou v momentálně v ligové soutěži na třetím a čtvrtém místě. Slovan navíc nedávno v Edenu ukončil slávistickou sérii neporazitelnosti pod trenérem Jaroslavem Šilhavým.

Zlín, který díky loňskému triumfu v poháru vyhrál Evropskou ligu, bude mít jediného možného druholigového soupeře – Hradec Králové.

„Jsme jediný druholigový zástupce. Zlín je favorit, ale my budeme chtít překvapit. Pravda v poháru leží na hřišti a výhody i nevýhody se smazávají,“ předvídá Pavel Krmaš, zástupce Hradce Králové.

Takhle vypadají čtvrtfinálové dvojice #MOLcup Na jaký zápas se těšíte nejvíc? pic.twitter.com/kF7OsCcgH9 — MOL Cup (@MOL_Cup) 21 November 2017

Slovácko, které překvapivě vyřadilo Plzeň, čeká cesta na sever Čech, konkrétně do Jablonce. Utkají se týmy, kterým se v lize nedaří tak, jak by chtěly. Liberec je sedmý, Slovácko dokonce až patnácté.

Podobně je na tom i poslední čtvrtfinálová dvojice. V lize devátá Mladá Boleslav přivítá poslední Baník Ostrava. Oficiálním hracím dnem čtvrtfinále je středa 28. února.