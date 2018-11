Jindráček posunul hattrickem Teplice do pohárového čtvrtfinále, postupuje i Slavia

Český fotbalový pohár MOL Cup už zná sedm čtvrtfinalistů. Do jarních bojů v pátek postoupily Teplice po výhře 3:1 na hřišti Dukly Praha a také obhájce Slavia. Červenobílí v osmifinále porazili posledního účastníka z nižších soutěží Chrudim rovněž 3:1. Praha 21:08 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávisté na stadionu Sinobo porazili Chrudim | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Slávistický trenér Trpišovský nemohl nasadit reprezentanty a řadu zraněných hráčů, takže se do základní sestavy vrátili dva rekonvalescenti, obránce Jugas a kapitán Škoda.

Druhý jmenovaný byl hodně vidět a zařídil první dva góly. Nejprve v desáté minutě skluzem přihrál volnému Sýkorovi, který zblízka nezaváhal a ve 22. minutě vybojoval penaltu. Pokutový kop s přehledem proměnil Hušbauer.

Chvíli předtím ještě Sýkora trefil tyč. I čtrnáctý celek druhé ligy dokázal v první půli dvakrát nebezpečně zahrozit, v největší šanci přestřelil Vašulín.

Po přestávce měli domácí dál převahu a v 68. minutě zvýšil na 3:0 Frydrych po Sýkorově centru na zadní tyč. Hned za dvě minuty se dočkal gólu i poslední účastník poháru z nižší soutěže. Řezníček potáhl míč do vápna a Vašulín zblízka snížil.

Další branka už nepadla a zápas skončil stejným výsledkem pro Slavii jako předchozí dva vzájemné pohárové duely v Chrudimi v roce 2014 a předloni.

Dukla - Teplice 1:3

Teplice v osmifinále MOL Cupu zvítězily na hřišti pražské Dukly 3:1 díky hattricku útočníka Martina Jindráčka a staly se dalším čtvrtfinalistou domácí pohárové soutěže. Soupeři se na Julisce utkají i za týden v rámci 16. ligového kola.

„Z naší strany to bylo povedené utkání, povedených 75 minut do vystřídání. Byli jsme aktivnější, měli jsme pohyb a větší chuť po vítězství,“ řekl trenér Teplic Stanislav Hejkal na tiskové konferenci.

Tepličtí začali lépe a po několika náznacích se dostali do vedení v 11. minutě, kdy zaváhání domácí obrany potrestal Jindráček přízemní střelou. Hosté častěji drželi míč a po většinu prvního poločasu kontrolovali hru. Pražané se snažili hrát na brejky, ale moc se jim nedařilo.

Severočeši v závěru první půle poslední tým ligové tabulky zatlačili. Moulise ještě vychytal gólman Hruška a Vondráček hlavičkoval nad břevno. Ve 45. minutě se však prosadil hlavou opět Jindráček po Kučerově centru.

Dukla se po změně stran zlepšila, jenže z úvodního tlaku nic nevytěžila a Schranzovu ránu zneškodnil teplický brankář Grigar. V 64. minutě se radovali potřetí hráči Teplic. Na roh si naskočil Jindráček a razantní hlavičkou znovu překonal Hrušku.

„Nevím, jestli to byly lehké góly. Měl jsem konečně štěstí, že to tam spadlo. Je jedno, jaké to byly góly. Nevím, jestli jsem někdy dal hattrick, asi byl můj premiérový,“ konstatoval Jindráček.

Domácí v 86. minutě snížili po trefě střídajícího Brandnera, jehož před odkrytou brankou našel Djuranovič. Dukla ale už víc nestihla, Podaného ránu z přímého kopu vytáhnul pozorný Grigar.

Už dříve postoupily Ostrava, Liberec, Olomouc, Bohemians Praha 1905 a Karviná. Posledního čtvrtfinalistu určí souboj Opavy s pražskou Spartou 28. listopadu.

Osmifinále fotbalového poháru MOL Cupu:

Slavia Praha - Chrudim 3:1 (2:0)

Branky: 10. Sýkora, 22. Hušbauer z pen., 68. Frydrych - 70. Vašulín. Rozhodčí: Ginzel - Myška, Novák. ŽK: Sixta, Sulík (oba Chrudim). Diváci: 3512.

Dukla Praha - FK Teplice 1:3 (0:2)

Branky: 86. Brandner - 11., 45. a 64. Jindráček. Rozhodčí: Královec - Pospíšil, Kožár. Bez karet. Diváci: 374.