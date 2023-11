Lepší pořád hrát než celý týden trénovat, říká Karabec. Sparta se utká s Bohemians v týdnu dvakrát

Začíná osmifinálový program domácího fotbalového poháru. Ve středu odpoledne ho zahájí souboj druholigových celků na Julisce mezi domácí Duklou a Vyškovem, šlágrem dne bude ale jiný zápas v hlavním městě, derby Bohemians – Sparta. Pražské celky se navíc v tomto týdnu potkají dvakrát. V sobotu v lize na Letné a ve středu v boji o pohárové čtvrtfinále v Ďolíčku. Praha 11:57 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Karabec | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Nezvykle dvakrát v jednom týdnu se utkají fotbalisté Sparty a Bohemians. Před sobotním ligovým zápasem je ve středu čeká vzájemný souboj o postup do čtvrtfinále domácího poháru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají aktéři středečního duelu domácího fotbalového poháru mezi Bohemians a Spartou

„Vnímám to tak, že jestli Bohemka má za současné konstelace rozpočtu a kádru možnost reálně dohlédnout na nějakou trofej, tak je to pohár. To si nebudeme nalhávat,“ říkal trenér Bohemians Jaroslav Veselý po porážce 0:2 se Slavií.

Zároveň vyjmenoval důvody, proč zelenobílý vršovický klub aktuálně nemůže pomýšlet na ty nejvyšší příčky v lize – i vzhledem k postavení přesně v polovině tabulky, kde má sice dostatečný náskok na sestupové pozice, ale taky velký bodový odstup od špice.

„Jako nejbližší reálná trofej je přes ten pohár. Abyste ho vyhráli anebo se dostali do semifinále či finále, musíte sestřelit velké zvíře, jako je Sparta, Slavia nebo Plzeň. Nemůžete počítat, že budete porážet jen třetiligové týmy. Je to pro nás hodně důležitý zápas,“ dodal Veselý.

Z velkých zvířat, jak řekl Veselý, dorazí do Ďolíčku úřadující ligový šampion a pohárový vicemistr Sparta. Ta o víkendu poprvé v této sezoně nejvyšší domácí soutěže prohrála, i přes velkou územní převahu padla v Mladé Boleslavi 1:3.

Zápas lepší než trénink

Sparťané by si tak před dalším ligovým kolem, ve kterém se střetnou na Letné znovu s Bohemians, rádi spravili chuť právě v osmifinále MOL Cupu.

„Je lepší pořád hrát než celý týden trénovat a pak hrát jeden zápas. Může nám pomoci, že za tři dny hrajeme, můžeme se do toho lépe dostat a dostat se zase na vítěznou vlnu než čekat na další týden a další zápas,“ povídal po ligové porážce v Mladé Boleslavi Adam Karabec.

Středeční osmifinálový program českého poháru začne na Julisce, kde se střetnou první dva týmy druhé ligy, o bod druhá Dukla přivítá vedoucí Vyškov.

V 16.30 nastoupí Liberec proti Mladé Boleslavi a o hodinu později má kromě duelu Bohemians se Spartou výkop také zápas ostravského Baníku se Zlínem.