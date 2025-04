Věřím, že lidi zaplní stadion a poženou nás, přeje si trenér Baníku Hapal před semifinále s Olomoucí

Ostrava zažívá fotbalovou horečku - podobně jako v mistrovském roce 2004. Baník čekají v Chance lize boje v nadstavbové skupině o titul a účast v kvalifikaci Ligy mistrů je na dosah. Ještě předtím ale dnes od 19.00 bude ostravský klub usilovat o postup do finále MOL Cupu. V cestě mu ale stojí olomoucká Sigma. Ostrava 14:25 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hapal | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: ČTK

Fotbalisté Baníku Ostrava mají před sebou hodně náročný závěr sezony. V lize budou v pěti utkáních bojovat o druhou příčku v tabulce, v Českém poháru je můžou čekat dva domácí zápasy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají fotbalisté Baníku Ostrava před semifinále domácího poháru se Sigmou Olomouc

„Bude to super. Věřím, že lidi přijdou a že zaplní stadion a poženou nás dál,“ těší se trenér Baníku Pavel Hapal.

Zápas či zápasy v Českém poháru můžou být pro Baník důležitější než zisk třetího místa v ligové tabulce, i když ve hře je ještě lukrativnější druhá příčka.

Ta by znamenala postup do předkola Ligy mistrů. Ale vítězství v poháru není jen ziskem prestižní trofeje.

„Důležitější je z toho pohledu, kdyby se vyhrál. Když ho vyhrajete, máte jistou Konferenční ligu, ale my jsme ho ještě nevyhráli, jsme v semifinále a potřebujeme přejít přes Sigmu Olomouc, která je letos vynikající,“ pokračuje Pavel Hapal.

V případě postupu do finále by se totiž hrálo finále opět v Ostravě. Celkem by Baník mohl ze případných sedmi zápasů závěru sezony mohl hrát doma pětkrát.

„Tak určitě je vždy výhoda, když se hraje doma a ještě, když víte, jaké máte fanoušky. Těšíme se, doma hrajeme trochu odvážněji než venku a fakt jsme silní,“ přemítá obránce Baníku Karel Pojezný. Ale Sigma ve čtvrtfinále poháru ukázala svou sílu.

„S těmi výsledky někdy nahoru dolů, ale výborné mužstvo. Dokázali porazit Slavii na jejím hřišti, takže nás určitě nečeká nic jednoduchého,“ upozorňuje obránce Baníku.

Ostravská sezona snů

Baník už teď může říct, že odehrál skvělou sezonu, ale ještě ji může vylepšit na dvou frontách - v lize i v poháru.

„Určitě, hlavně ta parta, která se tam vytvořila, tak je to úžasné a i tohle pomáhá hodně,“ dodává si Pojezný.

Výsledky zkrátka pomáhají atmosféře v týmu, klubu a také trenér Pavel Hapal a celý realizační tým si vysloužil v minulém týdnu prodloužení smlouvy o další dva roky.

„My už jsme o tom komunikovali delší dobu. Je pravda, že je to asi umocněno výsledky a hrou, kterou předvádíme. Já jsem nespekuloval, chtěl jsem se s Baníkem dohodnout a celý realizační tým se dohodl, protože tak jsme to měli nastavené. Jdeme dál, budeme pracovat a uvidíme, jak dlouhé trvání to bude mít,“ dodal před zápasem se Sigmou Olomouc, tedy s klubem, který ho vychoval Pavel Hapal.