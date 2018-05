Slavia ovládla pohár, ještě ji ale čeká boj v lize. 'Určitě nějaké oslavy povolíme,' říká trenér Trpišovský

Obhajoba ligového titulu už asi fotbalistům Slavie nevyjde, další cíl pro sezónu ale splnili. Vyhráli totiž po 16 letech domácí pohár. Ve finále porazili v Mladé Boleslavi Jablonec 3:1. Slávisty ale ještě čeká boj o druhé místo v lize, které by jim zajistilo účast v předkole Ligy mistrů. Mladá Boleslav 7:47 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s pohárem pro vítěze Mol Cupu. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Slávističtí fanoušci, kterých do Mladé Boleslavi dorazilo několik tisíc, po závěrečném hvizdu oslavovali svoje hrdiny. A jednoho z nich zvlášť – střelce dvou gólů Stanislava Tecla.

„U mě to čekání trvá ještě déle než 16 let. Já jsem vyhrál první pohár a ten pocit je samozřejmě nádherný. Každá týmová trofej přinese krásný zážitek, na který člověk jen tak nezapomene,“ spokojeně vyprávěl dvougólový Stanislav Tecl.

Svoji premiérovou trofej si s nadšenou slávistickou tribunou užíval i gólman Ondřej Kolář.

„Užívám si to strašně moc, já na to vůbec nejsem zvyklý. Jsem z Liberce, kde taková fanouškovská škála není a tady si to užívám každým zápasem. Sám jsem se přichytil při tom, jak si ty pokřiky taky zpívám. Je to prostě neuvěřitelné," říkal nadšený Ondřej Kolář.

Po oslavách s fanoušky se hráči pustili do oslav i v útrobách stadionu. V jednu chvíli vtrhli na tiskovou konferenci a polili z kbelíku trenéra Jindřicha Trpišovského.

Slavia - Jablonec 3:1. Tecl vystřelil sešívaným vítězství v Mol Cupu, na hřiště musela policie Číst článek

„Kdo to bude mít tou vodou pokažené, tak si to pak zaplatíme,“ sliboval novinářům dobře naladěný Trpišovský, který dal hráčům po vítězném pohárovém finále volno.

„Určitě nějaké oslavy povolíme. Původně jsme měli na dopoledne naplánovaný trénink, tak ten zrušíme, a potom se sejdeme v pátek,“ říkal Trpišovský.

Ve zmíněný pátek začne pro Slavii příprava na zbytek sezóny, ve které chce udržet v lize druhé místo a zajistit si účast v předkole Ligy mistrů.